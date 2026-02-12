La dimisión de Luis no es el único terremoto que sacude las Perfumerías Brossard-De la Reina. Mientras Gabriel busca el despido fulminante de Tasio, el patriarca de los De la Reina lanza una propuesta que nadie esperaba: que el operario y Carmen se muden a la casa grande.

La tensión en la colonia de Sueños de libertad (Antena 3) no deja de escalar. Tras la inesperada renuncia de Luis a su puesto en la junta directiva, el mapa de poder en la empresa y en la familia De la Reina se desdibuja. En el capítulo de hoy, jueves 12 de febrero, la brecha entre los accionistas y la dirección se hace más profunda, mientras los secretos personales amenazan con ver la luz.

La jugada maestra (y polémica) de Damián

Cuando parecía que la posición de Tasio en la fábrica pendía de un hilo, Damián interviene de forma radical. A pesar de que Gabriel está decidido a despedirlo por sus recientes extralimitaciones, el patriarca sorprende a todos con una propuesta que romperá el orden jerárquico de la familia: invita a Tasio y a Carmen a vivir en la casa grande.

Este movimiento no solo busca proteger a Tasio, sino que supone un desafío directo a la autoridad de Gabriel y un choque frontal con las normas sociales de la época. ¿Cómo reaccionará el resto de los De la Reina al ver a un operario instalado en sus salones?

Begoña y Eduardo: Un acercamiento peligroso

En el terreno sentimental, Begoña y Eduardo viven un momento de proximidad que podría traer graves consecuencias. La química entre ambos es innegable, pero en un entorno tan vigilado como la colonia, cada paso en falso puede ser fatal.

Paralelamente, Mabel toma una decisión drástica: se planta ante su padre y rechaza seguir trabajando para él, sumándose a la ola de deserciones que está sufriendo la compañía.

Otros frentes abiertos en el capítulo 497:

• La tristeza de Luis: Tras abandonar la directiva, Luis se sincera con Luz y le comunica su dimisión. El perfumista busca un nuevo rumbo lejos de las intrigas corporativas.

• El dilema de Cloe: En medio de su cumpleaños, la joven se encuentra en una encrucijada emocional y debe decidir con quién quiere celebrar su día especial.

• Advertencias de Pablo: El ambiente se ensombrece cuando Pablo lanza un aviso a Marisol: si continúa por el camino que ha tomado, el sufrimiento será inevitable.

• Presión sobre Miguel: Nieves y Pablo no ceden y siguen acorralando a Miguel para que confiese todo lo que sabe sobre su hermana.