El precio medio de la electricidad se sitúa hoy en los 5,70 €/MWh. La gran noticia para los consumidores es la aparición de precios negativos en el mercado mayorista durante gran parte de la mañana y la tarde, alcanzando su suelo entre las 13:00 y las 15:00 horas.

Este jueves 12 de febrero presenta una oportunidad inmejorable para reducir la factura eléctrica. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio mayorista se desplomará por debajo de los cero euros en varios tramos horarios. Aunque esto no significa que la luz sea «gratis» (ya que siempre se pagan peajes, cargos e impuestos), el coste de la energía en sí será nulo o incluso restará en el cómputo de esos tramos para quienes tengan tarifas indexadas o el PVPC.

¿A qué hora poner los electrodomésticos?

Para maximizar el ahorro, es fundamental concentrar el consumo de los aparatos de mayor potencia (lavadora, lavavajillas, horno o carga de vehículo eléctrico) en los tramos de precios negativos.

• La mejor franja: Entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando el MWh marca su mínimo histórico del día en -1,00 €.

• Ventana de ahorro: Prácticamente todo el día desde las 09:00 hasta las 17:00 horas es «zona segura», con precios por debajo de 1 euro o negativos.

El peligro llega con la cena: Cuidado a partir de las 18:00

El escenario cambia radicalmente al caer la tarde. La falta de generación renovable (especialmente solar) y el aumento de la demanda dispararán los precios:

• Hora más cara: Entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el precio alcanzará los 35,00 €/MWh.

• Recomendación: Evita el uso de electrodomésticos intensivos a partir de las 19:00 horas, ya que el precio será hasta 35 veces superior al de la mañana.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 12 de febrero