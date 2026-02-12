El conjunto azulgrana recibe este jueves al París Basketball en un duelo clave por las plazas de privilegio de la Euroliga 2025-26. Los de Joan Peñarroya buscan hacer valer el factor cancha frente a una de las revelaciones de la competición.

El tramo decisivo de la fase regular de la Euroliga no da tregua. Este jueves, 12 de febrero, el Palau Blaugrana acoge el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el París Basketball, correspondiente a la jornada 28. Con la lucha por el factor cancha en los playoffs al rojo vivo, el Barça necesita la victoria ante un equipo francés que ha demostrado ser capaz de competir en cualquier escenario de Europa.

Horario: ¿A qué hora empieza el Barça – París?

El balón echará a rodar en el feudo azulgrana a las 20:30 horas (hora peninsular española). Se espera una gran entrada en el Palau para apoyar al equipo en uno de esos partidos que definen la clasificación final antes de la postemporada.

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

Para aquellos que no puedan desplazarse al Palau, el encuentro podrá seguirse en directo a través de Movistar+.

• Canal: El partido se emitirá por #Vamos (dial 8 de Movistar).

• Equipo de retransmisión: La plataforma contará con su equipo habitual de expertos, con nombres como David Carnicero, Amaya Valdemoro, Lucio Angulo y Fran Fermoso, entre otros, para analizar cada detalle de lo que suceda en la Ciudad Condal.

• Online: El partido también estará disponible a través de la aplicación oficial de Movistar+ para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

Claves del encuentro

El Barça llega a esta cita con la intención de mantener la solidez defensiva que le caracteriza en casa. Por su parte, el París Basketball, con su estilo de juego rápido y alto ritmo de posesiones, pondrá a prueba la resistencia de los bases culés. Controlar el rebote y limitar las transiciones rápidas del conjunto parisino será vital para que los puntos se queden en Barcelona.