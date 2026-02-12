La tensión se traslada de los dormitorios a los pasillos del palacio. Mientras Adriana lucha por traer a su hijo al mundo, una propuesta de Dámaso a Mercedes y el enfrentamiento de Luisa contra José Luis marcan el capítulo de este jueves 12 de febrero.

El drama de época de TVE y Netflix, Valle Salvaje, llega a un punto de no retorno. Tras los agónicos momentos vividos en el capítulo anterior, donde el parto de Adriana puso a toda la casa al borde del colapso, la llegada de la partera no es el único evento que sacudirá los cimientos de la propiedad. Secretos familiares, tías inesperadas y rebeliones internas protagonizan la entrega de hoy.

La inquietante propuesta de Dámaso a Mercedes

Si algo define la relación entre Dámaso y Mercedes, es la inestabilidad. Sin embargo, en el capítulo de hoy, Dámaso dará un paso al frente con una propuesta arriesgada que dejará a la duquesa sin palabras. Esta oferta, cargada de dobles intenciones, podría alterar definitivamente la posición de Mercedes en el valle. ¿Se dejará llevar por el temor a las consecuencias o aceptará el trato para asegurar su futuro?

Un frente común por Adriana: Luisa y Victoria se unen

El estado crítico de Adriana ha logrado lo que parecía imposible: unir a dos enemigas naturales. Luisa y Victoria, cuyas diferencias y recelos han marcado gran parte de la trama, se ven obligadas a apoyarse mutuamente ante la incertidumbre del parto.

Esta alianza insólita no será bien recibida por todos. José Luis, acostumbrado a imponer su voluntad, intentará intervenir para separar a Luisa de Victoria y recuperar el control sobre la situación. Pero se encontrará con un muro: la criada, harta de las imposiciones del señor, decidirá enfrentarse a él en una defensa de lealtad sin precedentes.

El misterio de Enriqueta y la boda de Rafael

Por otro lado, la Casa Grande sigue lidiando con la desconcertante llegada de Enriqueta. Su excusa de haber viajado para la boda de Rafael —a pesar del evidente retraso— no convence a nadie, especialmente a Alejo. El joven comparte con Bárbara sus sospechas: está convencido de que su tía oculta un motivo mucho más oscuro para presentarse en Valle Salvaje justo en este momento de crisis.

Claves del capítulo 353:

• Conflicto de poder: Luisa desafía abiertamente la autoridad de José Luis.

• Tregua médica: Victoria y Luisa dejan de lado sus rencores por la supervivencia de Adriana.

• Sospechas familiares: Alejo investiga qué busca realmente Enriqueta en el pueblo.

• Determinación: La confesión de Pepa a Francisco sobre su salida de la Casa Pequeña empieza a surtir efecto.