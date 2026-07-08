La jornada arranca con una sensación de “nuevo comienzo” en La Promesa. Tras el parto fuera de palacio de María Fernández, la historia regresa al corazón del drama: mientras el clan vuelve a la rutina del hogar señorial, aparecen los nervios por lo que viene a continuación. Y es que la inminente llegada del duque de Buenaventura empieza a mover los cimientos del palacio, no solo por las peticiones que exige su servicio, sino por las dudas y temores que siembran algunos de sus efectos secundarios.

Qué pasará hoy en La Promesa

La escena principal del avance sitúa a María Fernández ya recuperada tras dar a luz a su hija. El capítulo conecta con un momento especialmente emotivo: Alonso ha asistido al parto, un gesto que no pasa desapercibido y que coloca su lugar en el núcleo familiar de la nueva etapa. Una vez que la situación se resuelve y regresan al palacio, el foco se desplaza hacia los primeros instantes del bebé: Carlo ve por primera vez a su hija y reacciona con una expresión de asombro que deja patente que la vida en La Promesa no se detiene, aunque cambien los ritmos.

Con la casa recuperando aire y con una nueva vida ocupando el centro de la conversación, el palacio se prepara para otra sacudida. El avance de la semana deja claro que la llegada del duque de Buenaventura ya está en el horizonte inmediato. No es solo un personaje importante que “llega”: su presencia viene acompañada de una larga lista de peticiones por parte de su servicio. Es decir, se trata de un acontecimiento que altera el día a día, exige atenciones y genera movimientos organizativos que convierten el palacio en un lugar más tenso y vigilado.

En paralelo, la preocupación gana protagonismo a través de Petra. El avance sitúa su inquietud en un punto concreto: la posibilidad de un reencuentro. ¿De dónde nace este temor? Tomasa, hermana de Petra, podría seguir trabajando para esa familia. Y ahí está el nudo emocional: después de quince años sin (según el extracto, el dato queda abierto en el material), cualquier posibilidad de volver a cruzarse con el pasado despierta miedos y recuerdos que no terminan de dormirse.

Así, hoy se encadenan dos fuerzas: por un lado, el relevo que trae la llegada de una hija y el impacto personal de verla por primera vez; por otro, la presión externa que supone la llegada del duque y las consecuencias que puede tener en la vida de quienes, como Petra, sienten que ciertos vínculos no se cierran del todo.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 17:25.

Si te apetece seguir al detalle cómo conviven la emoción familiar y las tensiones del palacio, este miércoles 8 de julio de 2026 es una de esas fechas que prometen giros en la misma fracción de episodio.