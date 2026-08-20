El regreso de Jacobo precipita la crisis entre Martina y Adriano en el episodio de hoy de La Promesa.

En el palacio se tensan las relaciones: la aparición de Jacobo expone el vínculo entre Martina y Adriano y obliga a sus cercanos a tomar partido; al mismo tiempo, la jerarquía y el trabajo diario se resienten. La confrontación no es solo sentimental: el conflicto en el servicio va ganando intensidad y afecta al ritmo de la casa. En ese contexto, las disputas de poder amplifican las rencillas personales y condicionan decisiones que antes parecían aisladas.

Máximo tendrá que elegir qué hacer con Ángela, una decisión con efecto en cadena dentro del hogar.

Además, Curro recibe una noticia procedente de la Casa Real que, según el avance facilitado, puede modificar su trayectoria personal y profesional; el episodio plantea ese giro sin detallar aún su alcance.

Qué pasará hoy en La Promesa

Jacobo declara la guerra a Martina y Adriano, y su regreso actúa como detonante: lo que hasta ahora se mantenía a medias sale a la luz y la relación queda expuesta, con el riesgo de fractura entre aliados y enemigos dentro del palacio.

La guerra de Julio contra las cocineras sube de tono y complica el día a día del servicio, con escenas de choque que afectan la organización interna y la convivencia.

El conflicto entre Manuel, Julieta y Ciro se enreda: sus posiciones se endurecen y las decisiones que tomen cada uno tendrán consecuencias personales que prometen tensar aún más la trama.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25 (horario habitual) del jueves, 20 de agosto de 2026. Si hoy buscas un episodio con guerra declarada, amor en peligro y noticias que remueven destinos, tienes cita en la TDT.

Con Jacobo plantando batalla contra Martina y Adriano, la paz en el palacio se complica.