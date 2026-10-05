La Guardia Civil y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) celebran una jornada divulgativa bajo el título “Intervención Psicológica y Operativa en Emergencias y Catástrofes”, donde se abordará la respuesta integral ante situaciones de emergencia.

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‹ › Foto 1 de 3 La Guardia Civil y la UEMC abordan intervención en emergencias

El acto de inauguración tendrá lugar a las 9:00 horas el próximo 7 de octubre, con la presencia del rector de la UEMC, David García; el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Gustavo Dorda.

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Durante la jornada se profundizará en las diferencias entre emergencias y catástrofes, así como en la importancia de la atención psicológica a víctimas y primeros intervinientes, destacando que esta asistencia es parte de la respuesta inmediata del Sistema Nacional de Protección Civil.

Se llevará a cabo una mesa redonda sobre la coordinación operativa y toma de decisiones en emergencias, además de ponencias centradas en el bienestar psicológico y la recuperación tras situaciones críticas.

El encuentro tiene como objetivo establecer una cultura de emergencia, mejorar la preparación y coordinación entre servicios de intervención, y resaltar el impacto de las emergencias en la salud mental de quienes participan en ellas.