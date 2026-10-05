El artista jiennense sufrió un incómodo incidente durante la primera cita de su gira internacional por Latinoamérica.

El inicio del periplo de Raphael por tierras latinoamericanas se ha visto marcado por un desafortunado percance en el escenario. Tras haber presentado en los Cines Callao de Madrid la serie documental Aquel, una producción de Netflix centrada en los hitos profesionales y personales de sus más de seis décadas de trayectoria artística, el cantante puso rumbo a su gira internacional. Perú se constituía como el punto de partida de esta nueva etapa de conciertos en directo donde repasa sus grandes clásicos, pero la velada registró un instante de notable tensión debido a un fallo en la contención del público.

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Durante el transcurso de la actuación, un fanático logró ascender de forma inesperada al escenario principal mientras el artista interpretaba su repertorio. La irrupción sorprendió inicialmente al intérprete de Mi gran noche, quien en un primer instante mantuvo la compostura, reaccionando con naturalidad, dedicándole una sonrisa e incluso dirigiéndose al espontáneo para preguntarle hacia dónde se dirigía. Sin embargo, la brevedad de ese intercambio dio paso a una situación altamente incómoda en cuestión de segundos, al modificar el individuo su conducta de manera imprevista.

Intervención del equipo de seguridad tras el intento de contacto físico

La atmósfera de la actuación cambió drásticamente cuando el hombre estrechó la distancia con el cantante y procedió a agarrarle directamente del hombro. Ante este contacto físico no autorizado, el rostro del artista reflejó de inmediato un evidente gesto de sorpresa y susto. Raphael intentó de inmediato marcar distancia física y apartarse del individuo para salvaguardar su espacio personal sobre las tablas; sin embargo, el espontáneo persistió en su actitud y continuó intentando permanecer a su lado de forma insistente.

Ante la gravedad del acercamiento y la negativa del fan a retirarse por iniciativa propia, el personal de seguridad destinado en el recinto tuvo que actuar con celeridad. Los efectivos se desplazaron rápidamente hacia la posición donde se encontraba el cantante, interceptaron al seguidor y procedieron a desalojarlo de forma inmediata del escenario, restituyendo así el orden sobre las tablas.

Reacción en redes sociales y la continuidad de la gira latinoamericana

A pesar del sobresalto experimentado en el escenario, el cantante español pudo reanudar el espectáculo y completar la función con total normalidad ante el público congregado. La escena, no obstante, fue captada en vídeo por numerosos asistentes al concierto y las imágenes se difundieron rápidamente a través de la red, generando un amplio debate sobre las medidas de protección entorno a los artistas. Diversos internautas expresaron su apoyo al intérprete a través de comentarios donde señalaban la reacción del cantante, remarcando que «es normal que se haya asustado», que «bastante bien reaccionó» o incidiendo en que «los de seguridad tendrían que haber actuado antes» ante la necesidad de «proteger más a los artistas y asegurar que no sucedan estos asaltos».