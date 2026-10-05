Desde el lunes 5 de octubre de 2026 la programación incluye concursos, comedia de animación y ficciones policiales accesibles en Ceuta a través de las plataformas y canales habituales.

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Qué ver en Ceuta esta semana

Estos son los avances que marcan la programación desde el lunes 5 de octubre de 2026, organizados por serie.

Running Man

Avance: El concurso de variedades, emitido por SBS dentro de Good Sunday, mantiene su formato desde 2010; fue creado por Jo Hyo-jin, Kim Joo-hyung e Im Hyung-taek (según ficha del programa). En Ceuta atrae sobre todo a quienes buscan ritmo ágil y dinámica de equipo.

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Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales

Avance: La serie, grabada principalmente en Nueva York, centra la trama en la investigación de delitos con inspiración en casos mediáticos y episodios basados libremente en hechos reales (según descripción del título). Para el público ceutí es una opción recurrente cuando se prefiere un procedimental centrado en la investigación.

Los Simpson

Avance: La familia Simpson mantiene su mirada sobre lo cotidiano en Springfield, con humor ligado a situaciones domésticas y referencias culturales; Homer desempeña el papel clásico de inspector de seguridad de una central nuclear (según la sinopsis). En Ceuta sigue siendo un valor seguro para quienes alternan humor y ritmo serial.

Ley y orden

Avance: La serie combina la investigación policial con el proceso judicial en casos ambientados en Nueva York, estructura que ha marcado el género (según descripción del título). En la ciudad suele consumirse por quienes valoran el peso del procedimiento y la resolución en pantalla.

The Daily Show

Avance: Presentado por Jon Stewart, el formato de Comedy Central se define como sátira política centrada en la actualidad y las noticias; está en antena desde 1996 y figura entre sus hitos los 18 Primetime Emmys (según ficha del programa). En Ceuta, interesa a quienes buscan un repaso informativo con mirada crítica.

Padre de familia

Avance: Peter y Lois, con Meg, Chris, Stewie y Brian, protagonizan la comedia ambientada en Quahog, con gags que satirizan la cultura estadounidense (según la sinopsis). Es habitual entre los espectadores que prefieren episodios cortos y humor episódico.

Tierra de mafiosos

Avance: El drama plantea el conflicto entre dos familias criminales londinenses, los Harrigan y los Stevenson, y sigue a Harry Da Souza, un “solucionador” en medio de lealtades y riesgos (según la descripción del argumento). En Ceuta encaja en la oferta para quienes buscan tensión sostenida y rivalidades de fondo.

Navy: Investigación criminal

Avance: Gibbs, agente especial del servicio de investigación criminal de la Armada, dirige un equipo que aborda delitos que van desde terrorismo y espionaje hasta otros casos complejos (según sinopsis facilitada). En la ciudad suele tener seguimiento entre aficionados a los procedimientos con continuidad de personajes.

Si prefieres alternar géneros, la combinación de concurso, comedia animada y ficción criminal ofrece opciones para distintos ritmos de consumo desde casa en Ceuta.

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