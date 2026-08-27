El 27 de agosto ha sido fecha de cambios políticos y sucesos extremos: en 1992 España reformó el artículo 13.2 de la Constitución; en 2011 el huracán Irene dejó 47 muertos y daños por 15.600 millones de dólares; y en 2024 México perdió a nivel nacional al PRD por no alcanzar el 3 % de voto. Estos hechos, a primera vista dispares, muestran cómo las reglas políticas y los episodios traumáticos reconfiguran sociedades.

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La primera gran modificación de la Constitución española (1992)

En 1992, en Madrid, el rey Juan Carlos y el presidente Felipe González firmaron la reforma del artículo 13.2 sobre la participación política de los extranjeros. Fue la primera reforma de ese calado en la Carta Magna y abrió la discusión sobre derechos políticos de residentes no nacionales.

La decisión se produjo en un contexto europeo de mayor movilidad internacional. En ciudades como Ceuta —ciudad autónoma española en el norte de África, junto a Melilla— las preguntas sobre residencia, movilidad y participación política tienen un impacto cotidiano en la convivencia y la administración local.

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La población política de Ceuta y España también se mira en la historia (1980)

En 1980, tras el Golpe de Estado del 17 de mayo en Corea del Sur, el general Chun Doo-hwan fue elegido presidente de la Cuarta República por la Conferencia Nacional para la Unificación, sin oposición. El episodio ilustra cómo las transiciones pueden imponerse por mecanismos extraelectorales y cambiar el equilibrio institucional de forma abrupta.

Un huracán con cifras que todavía pesan (2011)

El huracán Irene (2011) afectó la costa este de Estados Unidos causando 47 muertos y pérdidas estimadas en 15.600 millones de dólares. Irene se convirtió en referencia para la planificación de emergencias en zonas costeras.

Los daños económicos y humanos de Irene siguen siendo citados en estudios sobre resiliencia urbana y gestión de riesgos, especialmente en regiones con alto tránsito poblacional y urbanización costera.

Protestas por corrupción en Guatemala (2015)

En 2015, miles de ciudadanos en Guatemala exigieron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por su presunta implicación en una organización de fraude aduanero. Las movilizaciones masivas condujeron a investigaciones y a una presión institucional que terminó forzando cambios.

El final administrativo de un partido en México (2024)

En 2024, el Instituto Nacional Electoral de México confirmó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras 35 años, pierde su registro nacional por no alcanzar el 3 % de la votación en las elecciones federales de 2024. La extinción administrativa se efectuaría hasta el 20 de septiembre de ese mismo año.

El caso del PRD recuerda que las democracias formales incorporan reglas que obligan a los partidos a demostrar respaldo social; cuando no lo hacen, el mapa político se reordena.

Cierre: una fecha con ecos políticos y sociales

El 27 de agosto agrupa reformas constitucionales, conflictos institucionales, protestas y desastres naturales. Revisar esos hitos ayuda a entender cómo se redefinen instituciones y expectativas ciudadanas, desde el ámbito local hasta el internacional.

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