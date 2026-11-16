La Promesa aborda la investigación de Curro sobre Leocadia en la entrega que La 1 emite el lunes 16 de noviembre de 2026. Trini acepta ayudar al joven y le asegura que podría identificar a Mercedes del Amor si la tuviera delante.
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Qué pasará en La Promesa el lunes 16 de noviembre
Curro tendrá que encontrar una manera de llevar a Leocadia ante Trini sin despertar sospechas. Para conseguirlo, hará creer a Ángela que desea mejorar su relación con su madre.
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La Guardia Civil quedará convencida por María y Carlo de que Jana vive bien con ellos en la planta del servicio. Samuel también les ayudará en esa conversación.
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Por otro lado, Ciro no tratará de persuadir a Julieta para que retome su trabajo. Ella, por su parte, reprochará a Manuel que haya enviado a su marido y volverá a dejar claro que no quiere trabajar con él.
Según contará Martina a las cocineras y a María, la relación entre Jacobo y Adriano es buena. Sin embargo, poco después tendrá que intervenir entre los dos a causa de una nueva discusión.
Además, Martina animará a Jacobo a telefonear a su casa para averiguar si todavía pueden impedir la boda. Su petición llegará en una jornada en la que también tendrá que mediar entre él y Adriano.
En otra de las conversaciones, Candela comunicará a Simona que se ha presentado como candidata para trabajar en otra casa. Por su parte, Lorenzo revelará a Ciro que la logia lo ha citado.
La relación de Julieta con Manuel, la investigación de Curro y la situación de Jacobo centrarán así parte de la entrega del lunes 16 de noviembre.
Dónde y cuándo ver La Promesa
El capítulo 947 de La Promesa se emite el lunes 16 de noviembre a las 18:35 en La 1.
Fuente: avance publicado por El Mundo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 16 de noviembre, consultada en FormulaTV.
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