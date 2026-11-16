El avance de Sueños de Libertad para el lunes 16 de noviembre sitúa a Andrés y Valentina ante la elección del lugar para su convite. La serie se emite en Antena 3 y sigue a una familia perfumera en el Toledo de los años 50.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el lunes 16 de noviembre

Andrés le cuenta a Damián que Tasio se ha disculpado con él y con Valentina. Mientras tanto, los prometidos deben resolver dónde celebrar el convite. Entre las posibilidades está Madrid, aunque la distancia plantea un inconveniente.

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Digna plantea una alternativa para la celebración, pero Andrés no recibe bien la idea. Valentina, en cambio, acaba dando su aprobación a la propuesta.

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Por otro lado, Gabriel quiere saber si Begoña ha sido la responsable de comunicar a los de la Reina los detalles de su acuerdo con Félix Cifuentes. Ella rechaza de forma tajante haberlo hecho.

La conversación entre ambos llega a oídos de Julia, que escucha la discusión y le pide a su madre que sea completamente transparente. Las sospechas de Gabriel sobre Begoña, que son infundadas, también llegarán a Andrés.

La primera exposición de fotografías de Fina recibe la visita de Marta en la galería. Al creer que su trabajo ha sido mal recibido, Fina se siente descontenta.

Ante su preocupación por la acogida de las fotografías, Marta intenta animarla. Bianca también trata de levantarle el ánimo a Fina.

La búsqueda de un lugar para el convite, las sospechas de Gabriel y la exposición de Fina centran así las tramas del capítulo.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 690 de Sueños de Libertad se emite el lunes 16 de noviembre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance semanal publicado por El Independiente. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del lunes 16 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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