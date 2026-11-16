El santoral católico celebra hoy, 16 de noviembre, a san Alfonso Rodríguez Olmedo, sacerdote jesuita español y misionero en Sudamérica. Fue martirizado en 1628 junto con Roque González de Santa Cruz.

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Este lunes 16 de noviembre de 2026, la Iglesia recuerda también a figuras como santa Gertrudis Magna, santa Margarita de Escocia y san Edmundo Rich. Sus vidas abarcan distintas épocas y formas de servicio religioso, desde la vida monástica hasta la labor episcopal.

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San Alfonso Rodríguez Olmedo

Alfonso Rodríguez Olmedo fue un sacerdote jesuita español que desarrolló su labor como misionero en Sudamérica. Su pertenencia a la Compañía de Jesús y su actividad misionera forman parte de los rasgos por los que se le recuerda en el santoral.

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En 1628 fue martirizado junto con Roque González de Santa Cruz. La memoria de Alfonso Rodríguez Olmedo está ligada a la de su compañero por este episodio de la historia de las misiones jesuitas.

La Iglesia lo reconoce como mártir y santo. Su conmemoración permite recordar tanto su condición de sacerdote como la misión que desempeñó en Sudamérica.

Su canonización llegó en 1988, cuando fue proclamado santo por san Juan Pablo II. El 16 de noviembre es la fecha en la que se recoge su celebración en el santoral.

Otros santos que se celebran el 16 de noviembre

San Edmundo Rich : arzobispo de Canterbury del siglo XIII, también conocido como Edmundo de Abingdon; defendió los derechos de la Iglesia y murió en Francia en 1240.

: arzobispo de Canterbury del siglo XIII, también conocido como Edmundo de Abingdon; defendió los derechos de la Iglesia y murió en Francia en 1240. San Euquerio de Lyon : obispo de Lyon del siglo V, llevó vida ascética cerca de Lérins y escribió obras religiosas.

: obispo de Lyon del siglo V, llevó vida ascética cerca de Lérins y escribió obras religiosas. San Fidencio : obispo venerado por la Iglesia cuya memoria se recuerda el 16 de noviembre.

: obispo venerado por la Iglesia cuya memoria se recuerda el 16 de noviembre. Santa Gertrudis Magna : religiosa y mística alemana vinculada al monasterio de Helfta, autora de escritos de la tradición mística medieval.

: religiosa y mística alemana vinculada al monasterio de Helfta, autora de escritos de la tradición mística medieval. Santa Inés de Asís : hermana menor de santa Clara, abrazó la pobreza franciscana y fundó el segundo convento de las Clarisas en Florencia.

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: reina y esposa de Malcolm III, destacó por su caridad y su apoyo a la reforma de la Iglesia escocesa. San Otmaro de Suiza : abad del siglo VIII vinculado a San Galo, organizó la comunidad monástica y promovió la asistencia a enfermos y necesitados.

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: sacerdote y mártir inglés ejecutado durante el reinado de Isabel I tras ejercer su ministerio clandestinamente. Beata Lucía de Narni : religiosa italiana de la Tercera Orden de Santo Domingo, conocida por sus experiencias místicas.

: religiosa italiana de la Tercera Orden de Santo Domingo, conocida por sus experiencias místicas. Beato Simeón de Cava: abad del monasterio de la Santísima Trinidad de Cava, en Campania, Italia.

La canonización de Alfonso Rodríguez Olmedo

La canonización de Alfonso Rodríguez Olmedo tuvo lugar en 1988, durante el pontificado de Juan Pablo II. Con ella, la Iglesia reconoció como santo al sacerdote jesuita, más de tres siglos después de su martirio en Sudamérica.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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