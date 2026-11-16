Valle Salvaje sigue el lunes 16 de noviembre en La 1 con una propuesta de Braulio a Manuela y un momento para Luisa y Alejo. La serie es un drama rural ambientado en la Asturias del siglo XIX.

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Qué pasará en Valle Salvaje el lunes 16 de noviembre

Braulio plantea a Manuela que le acompañe a un lugar cuya visita podría modificar para siempre la manera en que ella contempla las cosas. La propuesta sitúa a ambos ante la posibilidad de acudir juntos a ese destino.

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Por su parte, Luisa y Alejo optan por dejar a un lado el mundo durante un momento y dar rienda suelta a lo que sienten. Los dos aprovechan ese instante juntos mientras tratan de mantenerse al margen de la realidad.

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La situación plantea durante cuánto tiempo podrán Luisa y Alejo continuar sin prestar atención a lo que ocurre a su alrededor.

Las historias de Manuela y Braulio, por un lado, y de Luisa y Alejo, por otro, centran así la entrega del lunes 16 de noviembre de Valle Salvaje.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 524 de Valle Salvaje se emite el lunes 16 de noviembre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del lunes 16 de noviembre, consultada en FormulaTV.

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