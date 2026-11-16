El precio de la gasolina en Ceuta parte de 1,534 euros por litro para la gasolina 95 este lunes, 16 de noviembre de 2026. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, esa tarifa se encuentra en dos estaciones ON365.

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El Ministerio recoge precios de diez estaciones en Ceuta. La media de la gasolina 95 es de 1,558 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un promedio de 1,575 euros y el gasóleo A, de 1,723 euros.

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En gasolina 95, los precios van de 1,534 a 1,594 euros por litro. En gasóleo A, el intervalo se sitúa entre 1,699 y 1,744 euros por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

Estas son las cinco estaciones con los precios más bajos para cada carburante, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Todas las cantidades se expresan en euros por litro.

Gasolina 95

Las dos estaciones ON365 comparten el precio más bajo de gasolina 95, a 1,534 euros por litro. Les siguen tres estaciones con una tarifa de 1,553 euros.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,534 €/l.

, muelle Alfau, s/n: 1,534 €/l. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,534 €/l.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,534 €/l. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,553 €/l.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,553 €/l. Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,553 €/l.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,553 €/l. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,553 €/l.

La diferencia entre el precio mínimo y el máximo de gasolina 95 en las estaciones analizadas es de 0,060 euros por litro.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato ofrece el precio más bajo de gasolina 98, con 1,553 euros por litro. Las dos estaciones ON365 aparecen a continuación con el mismo precio: 1,564 euros.

Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,553 €/l.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,553 €/l. ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,564 €/l.

, muelle Alfau, s/n: 1,564 €/l. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,564 €/l.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,564 €/l. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,583 €/l.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,583 €/l. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,583 €/l.

El precio de Shell Muelle Dato está 0,022 euros por litro por debajo de la media de la gasolina 98, situada en 1,575 euros.

Diésel

Para el gasóleo A, las dos estaciones ON365 también registran el precio más bajo, a 1,699 euros por litro. Las otras tres estaciones incluidas tienen una tarifa de 1,723 euros, igual al promedio.

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,699 €/l.

, muelle Alfau, s/n: 1,699 €/l. ON365 , avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,699 €/l.

, avenida Teniente Gral. Muslera, s/n: 1,699 €/l. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,723 €/l.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,723 €/l. Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,723 €/l.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,723 €/l. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,723 €/l.

Entre el mínimo y el máximo de gasóleo A recogidos por el Ministerio hay una diferencia de 0,045 euros por litro.

Las más caras

En gasolina 95, dos estaciones Cepsa registran el precio máximo de 1,594 euros por litro. Una tercera estación de la misma marca aparece con una tarifa de 1,554 euros.

Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,594 €/l.

, avenida González Tablas, s/n: 1,594 €/l. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 €/l.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 €/l. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,554 €/l.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y comprobar la tarifa en la estación. La ubicación también cuenta: una gasolinera cercana puede evitar un desplazamiento adicional.

Para calcular el coste del repostaje, multiplica los litros que necesitas por el precio por litro. Si comparas estaciones, aplica la diferencia de precio a esa misma cantidad de litros.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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