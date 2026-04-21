Sandra Barneda activa la «Audiencia de las Sombras», una dinámica inédita en la que los solteros han decidido el cese inmediato de la pareja más mediática de la edición

La décima edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha vivido un giro sin precedentes en su trayectoria en España. Tras los reiterados incumplimientos del reglamento durante la última ceremonia de collares, la organización del programa ha ejecutado una expulsión disciplinaria que ha acabado con la andadura de Nerea y José, la pareja que, hasta la fecha, se perfilaba como el eje central de la temporada en términos de impacto y audiencia.

La «Audiencia de las Sombras»: una sanción inédita

La presentadora Sandra Barneda ha sido la encargada de comunicar la gravedad de la situación a los concursantes en sus respectivas residencias, Villa Montaña y Villa Deseo. Ante la actitud mostrada por varios participantes, el formato ha estrenado la «Audiencia de las Sombras», un mecanismo de castigo nunca antes visto en el programa.

A través de esta dinámica, la responsabilidad de la permanencia ha recaído, de forma excepcional, en los solteros y solteras. Mediante una votación directa, los tentadores han señalado a la pareja que debía abandonar la República Dominicana como sanción directa por las faltas cometidas. El resultado ha sido unánime: la convivencia y las constantes faltas de respeto, especialmente por parte de Nerea hacia el grupo, han precipitado su salida definitiva.

Una votación marcada por las faltas de respeto

El escrutinio en ambas villas ha dejado poco margen a la duda. En Villa Deseo, la práctica totalidad de los solteros —incluyendo a Joan, Luis, Amar, David, Óscar, Charly y Carlos— han votado por la expulsión de Nerea y José. Solo tres votos se desviaron hacia otras parejas como Julia y Luis o Ainhoa y Álex.

Idéntico escenario se ha repetido en Villa Playa, donde las solteras han justificado su decisión basándose en el comportamiento de la joven mallorquina. Ainhoa, María, Jokebed, Laura, Fátima, Lucía, Andrea y Shalim han coincidido en señalar que la actitud de Nerea hacía insostenible su continuidad en el experimento televisivo de Telecinco.

Hoguera final y una reconciliación condicionada

Tras conocerse el veredicto, la pareja se ha enfrentado a la denominada ‘Hoguera de las Sombras’, un encuentro marcado por la tensión y el reproche. A pesar de que la relación se ha mostrado profundamente fracturada durante el transcurso del programa, ambos han optado por abandonar la isla juntos, aunque bajo una atmósfera de evidente escepticismo.

Nerea ha manifestado su compromiso de iniciar un proceso de cambio personal para gestionar sus celos e inseguridades, una promesa que no ha terminado de convencer a José. El participante ha expresado sus dudas respecto a la viabilidad de este cambio, cerrando así una de las etapas más convulsas que se recuerdan en la historia del ‘reality’. Con esta expulsión disciplinaria, el programa pierde a su pareja más potente, obligando al resto de participantes a reevaluar su comportamiento ante la firmeza de la dirección.