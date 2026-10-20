En el capítulo de la La Promesa que se emite el miércoles 21 de octubre de 2026, las tensiones se acumulan en el palacio y se cruzan con nuevas revelaciones en distintas tramas.

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Qué pasará en La Promesa el miércoles 21 de octubre

Ciro interrumpe a Manuel y Julieta cuando están a punto de besarse a escondidas de todos. En paralelo, Manuel descubre que María y Carlo se han casado forzados. Curro le cuenta a su hermano que no ha averiguado nada sobre el paradero de Pía, aunque insiste en que seguirá intentando encontrarla, cueste lo que cueste.

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Adriano propone a Jacobo que se plante ante su madre y se niegue a casarse. Casilda, sin embargo, atosiga a la pareja hasta que Martina estalla. María responde a la preocupación de Manuel asegurándole que está bien: pese a que el matrimonio se produjo forzado, para ella era lo mejor.

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En otra línea, Lorenzo quiere invertir el dinero que están ganando y se acerca a Máximo para que le ayude sin desvelar aún sus intenciones. Máximo detecta que el capitán busca algo. Mientras tanto, Tomasa continúa metiendo cizaña entre las cocineras y convence a Candela de que Simona se aprovecha de ella, consiguiéndolo hasta el punto de que Candela responde mal a Simona ante la sorpresa de esta.

También hay gestos y conflictos: Julio regala una rosa a Teresa ante Petra. Por su parte, Ángela reprocha a su madre que forzara la boda de María después de que ocurra lo inevitable: el reencuentro de Leocadia con Manuel y Curro, que no logran ocultar su odio por la mujer.

Con varias tramas a la vez en tensión, el capítulo deja nuevas heridas abiertas y provoca nuevas reacciones dentro del palacio.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 932 de La Promesa se emite el miércoles 21 de octubre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance publicado por Diez Minutos. Horario de emisión: parrilla de La 1 del miércoles 21 de octubre, consultada en FormulaTV.

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