Valle Salvaje llega el miércoles 21 de octubre de 2026 con un nuevo capítulo en el que se cruzan investigaciones, tensiones familiares y el avance de varios conflictos en el entorno rural.

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Qué pasará en Valle Salvaje el miércoles 21 de octubre

Atanasio asegura a Matilde que está dispuesto a llegar hasta el final para averiguar quién es Genaro en realidad y de dónde viene. Ella, sin embargo, lo frena y le indica que todo tiene una explicación.

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En paralelo, Matilde pregunta a Victoria por los problemas que ha tenido con Mercedes en los últimos días. Aunque afirma que no es su intención inmiscuirse en temas que no le pertenecen, se atreve a darle un consejo a quien fuera su suegra.

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Más tarde, Victoria se enfrenta con José Luis. Le deja claro que está demasiado preocupada por el estado de Lucas como para que consiga sacarla de sus casillas. José Luis responde que no piensa permitir que monte un escándalo en estas circunstancias.

Por su parte, Manuela sigue adelante con la boda. Braulio le reprocha su frialdad mientras, a la vez, Alejo se enfrenta a las amenazas de Hernando.

Finalmente, José Luis humilla a Rosalía y le deja claro que, si Lucas no sale de esta, su futuro será más incierto de lo que ella cree. Rafael, mientras tanto, recibe una noticia devastadora, y el capítulo plantea si podrá soportarla.

La jornada continúa con fricciones en la casa y decisiones que marcan el rumbo de varios personajes.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 509 de Valle Salvaje se emite el miércoles 21 de octubre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de La 1 del miércoles 21 de octubre, consultada en FormulaTV.

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