En la Toledo de los años 50, Sueños de Libertad afronta giros familiares con tramas que se cruzan entre la fábrica, las sospechas y decisiones difíciles. El miércoles 21 de octubre de 2026, varias historias se aceleran en paralelo.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el miércoles 21 de octubre

Miguel continúa profundizando en la religión, un camino que cada vez adquiere más importancia en su vida y que puede influir en sus decisiones futuras.

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Mientras tanto, Salva sorprende a Tasio al confesarle algo completamente inesperado, dejándolo sin saber cómo reaccionar ante sus palabras. En otro frente, Fina atraviesa un momento complicado y se plantea abandonar la fábrica para evitar que Marta siga sufriendo. Convencida de que su decisión puede ser lo mejor para ambas, comienza a valorar seriamente esta posibilidad.

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En el entorno de Tasio, también llega una inesperada petición de Paula que podría cambiar sus planes y ponerlo en una situación difícil. Además, Manuela y Claudia comparten sus sospechas sobre Eduardo y tratan de averiguar qué secretos esconde realmente.

Por otro lado, Julia recibe una noticia muy desagradable que la deja profundamente afectada y la lleva a tomar una decisión drástica: marcharse de casa, sin saber qué consecuencias tendrá su partida.

Entre confesiones, peticiones inesperadas y decisiones familiares, el capítulo del miércoles 21 de octubre mantiene el pulso de una saga marcada por lo que se descubre y lo que se decide en silencio.

Antena 3

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 673 de Sueños de Libertad se emite el miércoles 21 de octubre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por Diez Minutos. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del miércoles 21 de octubre, consultada en FormulaTV.

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