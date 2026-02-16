La sesión de este lunes 16 de febrero arranca con la mirada puesta en los niveles técnicos que podrían transformar un retroceso en una oportunidad estratégica. El Ibex 35 defiende los 17.650 puntos en un entorno de alta volatilidad en materias primas y criptomonedas.

Los mercados financieros internacionales inician la semana bajo una señal de alerta técnica: la sobrecompra. Tras semanas de ascensos, los analistas advierten que los selectivos europeos y estadounidenses se encuentran en niveles de tensión que podrían derivar en «sustos» de corto plazo. Sin embargo, para los estrategas de mercado, estas correcciones no son necesariamente negativas, sino que podrían abrir la puerta a nuevas posiciones de compra.

Niveles clave para el inversor

Según el análisis técnico de Joan Cabrero (Ecotrader), existen tres soportes críticos que el mercado debe mantener para evitar una señal de alerta mayor que devolvería a las bolsas a mínimos de noviembre:

• Ibex 35: 17.650 puntos.

• EuroStoxx 50: 5.800 puntos.

• S&P 500: 6.800 puntos.

Si el EuroStoxx 50 llegara a perforar sus niveles actuales y dirigirse a los 5.480 puntos, Cabrero recomienda «comprar con una visión de medio plazo», considerando el descenso como una oportunidad de entrada tras la «digestión» de los precios.

Renta Fija y Deuda Pública

El mercado de bonos también ofrece noticias positivas en este inicio de 2026. Doce fondos de renta fija ya logran rentabilidades superiores al 1% en lo que va de año, destacando productos como el Lazard Credit Opportunities y el Santalucía Renta Fija Flexible, con rendimientos por encima del 1,3%.

Por su parte, el Tesoro Público español cerrará febrero con una nueva subasta este jueves. Se emitirán bonos a cinco años, obligaciones a diez años y un bono con vida residual de tres años, tras una puja previa en la que la demanda superó los 14.200 millones de euros.

Materias primas: Petróleo, Oro y Plata

El sector de las commodities muestra una recuperación moderada tras las fuertes caídas de la semana pasada:

• Petróleo: El barril de Brent cotiza en el entorno de los 67,75 dólares, impulsado por las expectativas de una inflación más moderada en EE.UU., aunque presionado por la posibilidad de que la OPEP+ aumente la producción en abril.

• Metales preciosos: El oro recupera el nivel de los 5.000 dólares la onza y la plata se sitúa en los 77,84 dólares. Los analistas atribuyen este rebote a la debilidad del dólar y a la búsqueda de activos refugio ante la volatilidad de Wall Street.

• Agrícolas: Los expertos prevén rebotes espectaculares de hasta el 60% para el cacao y el café antes de que termine el año, debido a la fuerte corrección técnica de los últimos meses.

Criptomonedas: Un año del escándalo $LIBRA

Este sábado se cumplió un año del desplome de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en su día por el presidente argentino Javier Milei. La causa judicial continúa sin avances significativos en Argentina, mientras que en EE.UU. la Justicia analiza reclamaciones de inversores internacionales que aseguran haber perdido millones de dólares en el token.