La ficción de Antena 3 encara una semana de máxima tensión con el boicot de Gabriel a la fábrica, la lucha salarial de las empleadas y la despedida definitiva entre Luz y su padre

‘Sueños de libertad’ regresa una semana más a la sobremesa de Antena 3 con una batería de tramas marcadas por las revanchas empresariales y los conflictos personales. Entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo, los espectadores asistirán al recrudecimiento de la guerra entre Gabriel y la familia De la Reina, mientras las mujeres de la colonia se plantan ante la dirección para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

La ofensiva de Gabriel contra el patrimonio de los De la Reina

La figura de Gabriel se alza como la principal amenaza para la estabilidad de la colonia. Incapaz de soportar el éxito de Digna y la admiración que Julia procesa por sus abuelos, el antagonista iniciará una campaña de desprestigio. El jueves, Gabriel filtrará información perjudicial sobre Damián a la prensa, una maniobra que culminará el viernes con la pérdida de un cliente estratégico para la empresa.

Sin embargo, la victoria de Gabriel podría ser efímera. Al cierre de la semana, se encontrará con una «desagradable sorpresa» al regresar a su hogar, mientras Beatriz intenta ejecutar un plan para infiltrarse en su domicilio.

El percance de Begoña y el conflicto de las trabajadoras

Uno de los momentos de mayor tensión se vivirá el jueves 26 de marzo. Begoña, Beatriz y Juanito sufrirán un grave percance mientras se dirigen a Pelahustán. Este incidente se produce en un clima de alta hostilidad, justo cuando Beatriz y Álvaro urden planes para sembrar la discordia entre Juanito y Begoña.

En la fábrica, el clima laboral es eléctrico. Carmen y Claudia lideran la petición de equiparación salarial, una iniciativa que cuenta con el respaldo unánime de las empleadas de la tienda. No obstante, la propuesta presentada por la dirección será rechazada de plano por las trabajadoras al considerarla insuficiente, marcando un punto de no retorno en la negociación.

Secretos de alcoba y despedidas familiares

El terreno personal estará marcado por las revelaciones y los cambios de ciclo:

Luz y Alberto: Tras llegar a una determinación conjunta con Nieves, Luz se despedirá definitivamente de su padre el viernes. Previamente, Alberto buscará redención llamando a don Agustín para confesar sus pecados.

Tras llegar a una determinación conjunta con Nieves, el viernes. Previamente, Alberto buscará redención llamando a don Agustín para confesar sus pecados. El triángulo de Pablo: Nieves descubrirá que Marisol es la amante de Pablo, quien finalmente optará por sincerarse con su mujer. La situación se complica cuando Miguel nota que Pablo ya no pernocta en el hogar familiar.

Nieves descubrirá que Marisol es la amante de Pablo, quien finalmente optará por sincerarse con su mujer. La situación se complica cuando Miguel nota que Pablo ya no pernocta en el hogar familiar. Valentina y Andrés: La relación entre ambos llegará a su fin el martes por decisión de ella. No obstante, Valentina no encontrará la paz, pues el viernes sufrirá un ataque de pánico provocado por Álvaro, lo que motivará que Marta y Andrés salgan en su defensa para «cantarle las cuarenta» al agresor.

La semana concluirá con un nuevo sobresalto de salud: el desvanecimiento de Nieves, cuya estabilidad emocional se ha visto seriamente mermada por los recientes acontecimientos familiares.