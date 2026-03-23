La exmujer de Amador Mohedano tilda de «docu-fake» la serie de su sobrina y lanza una grave acusación sobre su papel como madre que ha provocado acusaciones de «violencia mediática»

La última entrega del programa ‘¡De Viernes!’ en Telecinco ha desatado una oleada de críticas y una profunda indignación en las redes sociales. La protagonista de la controversia ha sido Rosa Benito, quien, en una intervención marcada por la dureza, cargó contra su sobrina, Rocío Carrasco, con unas declaraciones que muchos espectadores han calificado de intolerables.

Cuestionamiento de la docuserie y acusaciones de manipulación

Durante la entrevista, la que fuera cuñada de Rocío Jurado no dudó en arremeter contra el testimonio que Carrasco ofreció en 2021. Benito llegó a calificar de «docu-fake» la serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, sosteniendo que en ella se vertieron numerosas falsedades.

Uno de los puntos que más estupor causó entre los colaboradores fue la teoría de Rosa Benito sobre la oratoria de su sobrina en sus intervenciones televisivas. Según su versión, Rocío Carrasco no hablaba por sí misma: «Yo creo que llevaba pinganillo, porque ella no hablaba así, ni habla así», afirmó, sugiriendo que el conflicto familiar se utilizó exclusivamente para elevar los índices de audiencia.

El ataque más personal: «No ejercía como madre»

Sin embargo, el momento de mayor tensión y que ha incendiado plataformas como X (anteriormente Twitter) se produjo cuando Benito abordó la relación de Carrasco con sus hijos, Rocío y David Flores. La invitada fue tajante al asegurar que su sobrina puso a sus hijos «a los pies de los caballos» y lanzó una sentencia demoledora: «Rocío no quería a sus hijos, no los crio».

Ante la gravedad de la acusación, Terelu Campos, amiga íntima de Rocío Carrasco, intervino para preguntarle si estaba afirmando directamente que esta no ejercía sus funciones maternas. Rosa Benito se reafirmó sin ambages: «No, no ejercía como madre. Lo estoy diciendo porque lo he vivido». Según el relato de la tía de Carrasco, el cuidado diario de los menores recaía en terceras personas y en la propia Rocío Jurado, asegurando que los niños llegaban a casa de su madre ya «cenados y estudiados».

Reacción inmediata en las redes sociales

La dureza de estas afirmaciones, que vuelven a poner en entredicho la faceta más íntima de Rocío Carrasco, no ha pasado desapercibida para la audiencia. Multitud de usuarios han denunciado lo que consideran una muestra de «violencia mediática», criticando tanto a Rosa Benito por sus palabras como al programa por dar voz a este tipo de testimonios contra la hija de «La más grande».

Para Rosa Benito, la situación actual es consecuencia directa de la ausencia de su cuñada, afirmando que si Rocío Jurado viviera, Rocío Carrasco «no hubiera tenido ovarios de hacer lo que hizo», apelando al carácter familiar de la artista para asegurar que este cisma jamás habría tenido lugar.