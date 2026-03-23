La nueva protagonista de la serie de época de La 1 inicia una búsqueda incansable sobre el paradero de su hijo mientras don Hernando decreta una sentencia de muerte contra Victoria

‘Valle Salvaje’ encara una semana decisiva tras el giro radical que ha supuesto la trágica desaparición de Adriana. En los episodios que se emitirán entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo, la ficción de sobremesa de TVE consolida a Luisa como el eje central de la trama. La joven, decidida a esclarecer lo sucedido durante el parto de Adriana, se enfrentará a silencios cómplices, amenazas de muerte y una visita que promete cambiar el rumbo de su investigación.

La investigación de Luisa y el secreto del bebé robado

El motor de los próximos capítulos será la firme convicción de Luisa de que María no es su verdadera hija. Bárbara, consciente de la situación, confiesa a Mercedes que la protagonista está buscando pruebas del robo de su bebé durante el parto de Adriana. Sin embargo, Luisa se topará con un muro de silencio: Pura y Petra le advierten que no piensan revelarle más detalles sobre lo ocurrido aquella noche.

Pese a los obstáculos, la esperanza renacerá el martes 24 de marzo con una visita totalmente inesperada en su hogar. Este nuevo personaje podría tener en su poder las claves definitivas sobre el paradero del recién nacido. Además, el jueves, Bárbara regresará ante Pura con una revelación de vital importancia para Luisa que podría dar un vuelco a la situación.

Sentencia de muerte y tensiones en la Casa Grande

El palacio se convierte esta semana en un nido de conspiraciones. Don Hernando, cuya ambición no conoce límites, deja clara su postura ante José Luis: Victoria tiene que morir. Paralelamente, Hernando utiliza a Enriqueta y Braulio como peones para investigar a Bernardo, a quien señala como principal sospechoso de la muerte de Domingo.

La tensión se trasladará también al ámbito sucesorio y matrimonial:

Mercedes y Dámaso: Mercedes teme que don Hernando atente contra Rafael , el nuevo duque, mientras Dámaso manifiesta sus deseos de enfrentarse directamente a Hernando.

Mercedes teme que don Hernando atente contra , el nuevo duque, mientras Dámaso manifiesta sus deseos de enfrentarse directamente a Hernando. El conflicto de Rafael: El nuevo heredero hará una promesa a Atanasio relacionada con su boda que provocará un choque frontal con su padre, poniendo a prueba la jerarquía en la Casa Grande.

El nuevo heredero hará una promesa a Atanasio relacionada con su boda que provocará un choque frontal con su padre, poniendo a prueba la jerarquía en la Casa Grande. El horror de Victoria: En la entrega del miércoles, Victoria presenciará una escena dantesca al hallar a una persona inconsciente en el suelo durante la noche.

Despedidas y desencuentros personales

Mientras unos llegan, otros se marchan de Valle Salvaje. La jornada del lunes estará marcada por la despedida de Eva, quien emprende un nuevo camino lejos de la villa tras decir adiós a Amadeo, Francisco, Pepa y Martín.

En el plano emocional, Alejo mostrará su nostalgia ante Luisa, confesándole su deseo de que el tiempo no hubiera pasado para poder recuperar su relación anterior. Por otro lado, Matilde vivirá momentos de gran nerviosismo respecto a Martín, llegando a enfrentarse a su propio hermano al negarse a seguir creyendo en sus engaños.

La semana cerrará con el fracaso de Mercedes en su intento de ganarse la confianza de Braulio y Enriqueta, lo que augura un recrudecimiento de las hostilidades en el entorno de la Casa Grande.