El Presidente del Gobierno interviene por teléfono en el programa de La Sexta para valorar la marcha del presentador a la cadena privada y elogiar su etapa en RTVE

La noche de este domingo, ‘Lo de Évole’ ha vivido un momento televisivo inusual con la participación de Pedro Sánchez. El Presidente del Gobierno ha irrumpido a través de una llamada telefónica durante la entrevista de Jordi Évole a Marc Giró, quien protagonizaba una doble entrega del formato antes de iniciar su nueva andadura en Atresmedia con el programa ‘Cara al show’.

La ironía sobre el control de RTVE

La conversación comenzó con un tono marcadamente sarcástico cuando Jordi Évole interrogó a Giró sobre su libertad creativa durante su etapa en la corporación pública. Ante la pregunta de si había podido realizar monólogos críticos con el jefe del Ejecutivo, el catalán respondió con sorna, aludiendo a las críticas de la derecha sobre el supuesto control gubernamental de la cadena: «Tú a veces llamas a RTVE y te contesta Pedro Sánchez».

Giró continuó con la broma asegurando, entre risas, que sus guiones pasaban directamente por las manos del Presidente en la Moncloa para ser «corregidos y mejorados». Tras el tono jocoso, el presentador se puso serio para analizar la situación de RTVE, admitiendo que, aunque ahora vive un «momento espléndido», él y su equipo atravesaron etapas de gran inestabilidad institucional, con un consejo de administración enfrentado y falta de una dirección clara.

La llamada del Presidente y el «trampolín» público

El momento álgido del programa se produjo cuando Évole decidió llamar directamente a Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo no dudó en atender la llamada y pronunciarse sobre el salto de Giró a La Sexta. «Me alegra muchísimo que la televisión pública se haya convertido en un trampolín para impulsar nuevos talentos y otras cadenas se alimenten», afirmó el Presidente.

Marc Giró, fiel a su estilo rápido, replicó que la relación había sido recíproca: «Estaremos de acuerdo, Pedro, en que la televisión pública ha sido un trampolín para mí, y yo un trampolín para la televisión pública». Sánchez aceptó la observación, confesando incluso que se quedaba hasta altas horas de la madrugada viendo la cadena estatal gracias a la presencia del presentador catalán.

Elogios y una invitación al nuevo programa

Durante la charla, el Presidente del Gobierno aprovechó para dedicar unas palabras de reconocimiento a la labor de Marc Giró, destacando que su presencia ha ayudado a atraer nuevos públicos a la televisión pública. «Lo que transmites es autenticidad, es valentía y coraje», señaló Sánchez antes de desearle «toda la suerte del mundo» en su nueva etapa profesional.

Antes de finalizar la conexión, Giró no perdió la oportunidad de invitar formalmente al Presidente a su nuevo espacio, ‘Cara al show’. Sánchez se mostró receptivo ante la propuesta y el reproche de Évole por no haberle concedido una entrevista esta temporada: «Yo me apunto a lo que vosotros me digáis sin problema», concluyó el jefe del Ejecutivo.