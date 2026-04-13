Del 13 al 17 de abril, la serie de Antena 3 vive una semana de máxima tensión con el asesinato del exgobernador y el complejo plan de Begoña que une a las dos esposas de Gabriel bajo un mismo techo

La trama de ‘Sueños de libertad’ alcanza un punto de no retorno en los capítulos que se emiten entre el lunes 13 y el viernes 17 de abril. La sombra de la tragedia se cierne sobre Toledo tras el descubrimiento de la verdadera identidad de Antonia, quien en realidad es Beatriz. Este secreto, que Pelayo ha logrado desentrañar debido a su pasado común en México, desencadenará una serie de eventos violentos que terminarán con la vida del exgobernador civil a manos de Álvaro.

El asesinato de Pelayo y la verdad sobre Fina

La situación de Pelayo se vuelve crítica cuando Álvaro, su compinche, decide tomar cartas en el asunto para proteger sus intereses, recurriendo al apuñalamiento del exgobernador. Este crimen ocurre justo cuando Marta de la Reina encuentra una pista sobre el paradero de Fina y acude a Pelayo en busca de ayuda.

Lo que Marta ignora es que su esposo extorsionó a su amante para que se marchara a Argentina, simulando una oferta laboral voluntaria. Aunque Pelayo parece dispuesto a confesar su implicación y sincerarse con Marta, el ataque de Álvaro podría silenciarlo para siempre. No obstante, el vacío dejado por su muerte traerá consigo dos regresos importantes: el de su madre, doña Clara, y el de la propia Fina, cuyo retorno a la colonia parece estar más cerca que nunca.

Dos esposas bajo el mismo techo: la arriesgada apuesta de Begoña

En el ámbito doméstico, Begoña toma una decisión que promete sacudir los cimientos del hogar de los de la Reina. Sin ser consciente del peligro, ofrece a Beatriz (bajo su identidad falsa de Antonia) trabajar como interna para cuidar de Juanito. Esta propuesta coloca a Gabriel en una situación límite, viéndose obligado a convivir con sus dos esposas en la misma casa. La tensión estalla cuando Gabriel descubre que Beatriz tiene un amante, mientras Begoña se desahoga con Nieves ajena a la tormenta que ha desatado.

Los Salazar en crisis y el refugio de los hijos

Por su parte, la familia Salazar atraviesa su peor momento. La infidelidad de Pablo ha fracturado el núcleo familiar, dejando a Nieves en una posición de fuerza apoyada incondicionalmente por sus hijos, Mabel y Miguel. Mientras Pablo intenta sincerarse con su hijo, los jóvenes buscan consuelo en los trabajadores de la colonia para escapar de la asfixiante situación en casa.

Mabel se ve envuelta en un triángulo emocional tras la declaración de amor de Salva, a quien confiesa sus sentimientos a través de Valentina. Paralelamente, Miguel toma la decisión definitiva de abandonar el hogar familiar, buscando refugio en la compañía de Claudia, quien también atraviesa sus propios desencantos personales durante esta intensa semana.