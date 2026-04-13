El Ibex 35 anticipa caídas superiores al 1% ante la amenaza de Donald Trump de bloquear el estrecho de Ormuz, disparando el crudo Brent un 7% y la tensión geopolítica

Los mercados financieros internacionales despiertan este lunes, 13 de abril de 2026, en un escenario de extrema volatilidad y pesimismo. El fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana ha reactivado los temores de una crisis energética global, llevando al precio del petróleo Brent a superar nuevamente la barrera psicológica de los 100 dólares. Esta escalada de tensión, marcada por la orden del presidente Donald Trump de iniciar un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, amenaza con un repunte inflacionista que ya golpea la rentabilidad de los bonos y las expectativas de las bolsas europeas.

Los mercados reaccionan al bloqueo en Oriente Medio

La ruptura del frágil alto el fuego tras seis semanas de guerra en Oriente Medio ha tenido un impacto inmediato en los indicadores. Los futuros del Ibex 35 apuntan a una apertura claramente bajista con retrocesos del 1,33%, situándose en los 17.913 puntos. Una tendencia que se replica en Wall Street, donde los futuros del Dow Jones y el S&P 500 cotizan con pérdidas cercanas al 0,6%.

El foco de inestabilidad se sitúa en el estrecho de Ormuz, punto por el que transita cerca del 20% del flujo energético mundial. La Armada estadounidense ha anunciado que el bloqueo efectivo comenzará este lunes a las 10:00 (hora de Washington), restringiendo el tráfico marítimo hacia puertos iraníes. Ante este órdago, el crudo Brent se ha disparado un 6,92% hasta los 101,79 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) escala hasta los 104,7 dólares. Analistas advierten de que, de materializarse la interdicción naval, el crudo podría alcanzar niveles de entre 140 y 150 dólares.

Divisas y activos refugio: la excepción húngara y la caída del oro

En el mercado de materias primas, el oro presenta un comportamiento inusual. Lejos de actuar como valor refugio, el metal dorado ha caído un 2,2% hasta los 4.700 dólares la onza, lastrado por el riesgo de una inflación desbocada derivada de la crisis energética. Por su parte, la rentabilidad del bono español a diez años se tensiona y escala hacia el 3,55%.

La nota discordante y positiva de la jornada proviene de Hungría. El florín húngaro ha tocado máximos de cuatro años tras la histórica derrota electoral de Viktor Orbán. El mercado celebra la victoria de la oposición proeuropea de Peter Magyar, que ha obtenido una mayoría de dos tercios, lo que disipa el temor a los vetos en la Unión Europea y anticipa el desbloqueo de fondos comunitarios. La moneda se ha apreciado un 1,9% frente al euro.

Wall Street inicia la temporada de resultados

En mitad de esta tormenta geopolítica, la bolsa estadounidense inicia hoy la temporada de resultados empresariales con las cuentas de Goldman Sachs. Sin embargo, la atención de los inversores permanece secuestrada por los titulares que llegan desde el Golfo Pérsico. Los expertos señalan que el mercado se mueve en una «ecuación rentabilidad-riesgo poco atractiva», donde la incertidumbre ha tomado el mando y los movimientos alcistas de los últimos días parecen responder más a cierres de posiciones cortas que a una convicción compradora real.