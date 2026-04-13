El estadio de Old Trafford acoge este lunes 13 de abril una nueva edición del clásico del norte de Inglaterra, con los ‘red devils’ asentados en puestos de Champions

La Premier League no se detiene y este lunes, 13 de abril de 2026, reserva uno de los duelos con mayor tradición del fútbol británico. El Manchester United recibe al Leeds United en el «Teatro de los Sueños» a partir de las 21:00 horas, en un encuentro perteneciente a la jornada 32 del campeonato inglés. Mientras los locales buscan consolidar su posición en el podio de la liga, el conjunto visitante llega con la necesidad de puntuar para alejarse definitivamente de la zona de peligro.

Duelo de realidades opuestas en la clasificación

El Manchester United afronta el choque desde una privilegiada tercera posición con 55 puntos. El equipo dirigido por Ten Hag presenta un balance sólido de 15 victorias, 10 empates y tan solo 6 derrotas, con un registro goleador de 56 tantos a favor. Su fortaleza en Old Trafford es uno de sus grandes activos esta temporada, habiendo logrado 10 triunfos en los 15 partidos disputados ante su afición. Tras haberse medido recientemente al Bournemouth y al Aston Villa, los de Mánchester tienen en el horizonte duelos clave contra el Chelsea y el Brentford.

Por su parte, el Leeds United ocupa la 15ª plaza con 33 puntos. Con un balance de 7 victorias, 12 empates y 12 derrotas, el equipo de Yorkshire busca mejorar sus prestaciones lejos de su estadio, donde solo ha podido sumar un triunfo en lo que va de curso. Con 37 goles a favor y 48 en contra, los visitantes llegan tras jugar contra el Brentford y el Crystal Palace, sabiendo que sus próximos compromisos frente a Wolves y Bournemouth serán vitales para su permanencia.

Estadísticas y claves del encuentro

Antes de que ruede el balón, las estadísticas sitúan al Manchester United como favorito, especialmente por su solvencia defensiva en casa. Sin embargo, el Leeds United ha demostrado ser un equipo capaz de arañar empates valiosos (12 en total), lo que le convierte en un rival correoso. La efectividad de los delanteros locales frente a la necesidad de los visitantes marcará el ritmo de un partido que siempre garantiza intensidad y rivalidad histórica.

Horario y dónde ver el Manchester United – Leeds United por televisión

El encuentro correspondiente a la jornada 32 de la Premier League se disputa hoy, lunes 13 de abril, en Old Trafford. El inicio del choque está previsto para las 21:00 horas (horario peninsular español). En España, el partido podrá seguirse en directo a través de las siguientes opciones:

• DAZN España

• DAZN 1

• DAZN 1 Bar (para establecimientos autorizados)

Una victoria para el Manchester United supondría un paso de gigante para asegurar su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, mientras que para el Leeds, sumar en un escenario como Old Trafford sería una inyección de moral definitiva para el tramo final de la temporada.