El Ciutat de València acoge este lunes 13 de abril el cierre de la jornada 31, con un conjunto granota colista que busca el milagro ante un Getafe asentado en la zona noble

La jornada 31 de LaLiga EA Sports concluye hoy, lunes 13 de abril de 2026, con un duelo de contrastes en el estadio Ciutat de València. El Levante UD y el Getafe CF se enfrentan a las 21:00 horas en un encuentro donde las urgencias por la permanencia se miden a la ambición europea. El equipo local, actual colista de la categoría, necesita sumar de tres en tres para mantener vivas sus esperanzas de salvación, mientras que el bloque azulón busca consolidar su excelente octava posición.

Situación clasificatoria: urgencias contra estabilidad

El Levante llega a esta cita en una situación crítica. Ocupa la 20ª posición de la tabla con 26 puntos, tras un balance de seis victorias, ocho empates y 16 derrotas. Los pupilos del conjunto granota han encajado 50 goles en lo que va de campeonato, una fragilidad defensiva que contrasta con los 34 tantos anotados a favor. En su propio feudo, los números tampoco han acompañado esta temporada, logrando apenas tres victorias en quince encuentros disputados como local.

Por su parte, el Getafe aterriza en tierras valencianas con una dinámica mucho más desahogada. Situado en la 8ª plaza con 41 puntos, el equipo madrileño se ha mostrado como un bloque sólido, con 12 triunfos en su haber. A pesar de llevar menos goles a favor que su rival (27), su solvencia atrás —31 goles encajados— le ha permitido escalar hasta la parte alta. Como visitante, el Getafe ha demostrado ser un equipo peligroso, logrando seis victorias lejos del Coliseum.

Precedentes y próximos compromisos

El Levante encara este choque tras medirse recientemente a la Real Sociedad y al Real Oviedo. Su calendario no dará tregua, ya que tras el duelo de esta noche deberá enfrentarse al Espanyol y al Sevilla. En el otro bando, el Getafe viene de competir contra el Athletic y el Espanyol, y ya otea en el horizonte compromisos de máxima exigencia frente al FC Barcelona y la Real Sociedad.

Horario y dónde ver el Levante – Getafe por televisión

El encuentro entre granotas y azulones se disputará hoy, 13 de abril, a partir de las 21:00 horas. Para aquellos aficionados que deseen seguir el partido en directo por televisión, la retransmisión correrá a cargo de las siguientes plataformas y canales:

• DAZN España

• DAZN LaLiga

• LaLiga TV Bar (para establecimientos públicos)

La victoria hoy determinará el futuro inmediato de ambos proyectos: la resistencia final del Levante o la confirmación de la gran campaña del Getafe en la élite del fútbol español.