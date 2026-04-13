Del 13 al 17 de abril, la serie de TVE alcanza su punto de máxima tensión con el plan de José Luis y don Hernando para eliminar a sus enemigos, mientras Matilde lidia con un inesperado embarazo

La intensidad dramática se apodera de ‘Valle Salvaje’ en la semana del 13 al 17 de abril. Los espectadores serán testigos de una encrucijada mortal cuando el plan de José Luis y don Hernando para deshacerse de Victoria y Dámaso se ponga finalmente en marcha. Un atentado contra la calesa en la que viaja el matrimonio dejará en el aire el destino de ambos personajes, sumiendo a los protagonistas en un mar de incertidumbres y remordimientos.

La conspiración contra Victoria y Dámaso

La trama principal de estos episodios se centra en la venganza de don Hernando y José Luis. Tras considerar que ha llegado el momento de hacer pagar a Dámaso por sus ofensas, los conspiradores ponen en marcha un ardid definitivo. A pesar de los remordimientos que asaltan a José Luis en el último momento por lo que está a punto de sucederle a Victoria, el plan sigue su curso.

Sin sospechar el fatal destino que les aguarda, Victoria y la Salcedo abandonan el Valle. La semana culminará con la noticia de un accidente o atentado que descolocará por completo a Mercedes, quien buscará respuestas en José Luis al no comprender por qué Dámaso y Victoria viajaban juntos. La gran incógnita que sobrevolará el final de semana es clara: ¿han muerto realmente Victoria y Dámaso?

El dilema de Matilde y la investigación de Luisa

En paralelo, la planta noble y el servicio viven sus propios conflictos. Matilde entra en estado de shock tras recibir noticias de Benigna, quien cree que la joven ya está embarazada. El miedo asedia a Matilde, quien llega a pedir ayuda divina ante la presión de Victoria. Aunque Atanasio intenta descubrir qué le sucede a su esposa, será finalmente Martín quien se entere de la noticia del embarazo, aunque bajo una estricta petición de prudencia.

Por su parte, Luisa continúa obsesionada con encontrar al bebé que, según su versión, le arrebataron a Adriana la noche del parto. Esta búsqueda la lleva a enfrentarse directamente con Bárbara, quien explota contra ella asegurando que dicho niño solo existe en su cabeza. La firmeza de Luisa provocará que Mercedes tome una resolución drástica contra ella, complicando aún más su situación en el Valle.

Secretos de familia y despedidas

La semana también dejará espacio para revelaciones familiares y tensiones sentimentales. Enriqueta insta a Braulio a actuar tras descubrir que Evaristo podría ser su hijo, mientras que Amadeo decide ser sincero con Martín para abrirle los ojos de manera definitiva.

Mientras tanto, un misterioso personaje llama a la puerta de Petra y Pura, prometiendo una recompensa por guardar un gran secreto. Entre despedidas, como la de Pedrito hacia Luisa, y enfrentamientos por la verdad, ‘Valle Salvaje’ se encamina hacia unos capítulos que prometen cambiar para siempre la jerarquía de poder en el valle.