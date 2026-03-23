La doncella sufre un grave contratiempo de salud tras un enfrentamiento con el lacayo, mientras Cristóbal pone fin a su relación con Teresa tras descubrir los engaños de Leocadia

La trama de ‘La Promesa’, la ficción de época de referencia en La 1 de TVE, se encamina hacia una semana de máxima tensión emocional. Entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo, los espectadores asistirán a una sucesión de conflictos que pondrán en jaque la estabilidad del palacio, culminando en un incidente médico que afectará a uno de sus personajes más queridos: María Fernández.

El conflicto por la vivienda y el futuro de María Fernández

La relación entre María Fernández y Carlo atraviesa su momento más crítico. El detonante principal es la decisión de Carlo de solicitar a Manuel una casa para ambos, un gesto que la doncella interpreta como una traición a su independencia y una forma de aprovecharse de la generosidad del heredero.

A pesar de un intento de reconciliación el lunes, la situación estallará cuando María descubra que Carlo ya ha visitado la vivienda. La tensión acumulada por el futuro de su bebé y las constantes disputas derivarán el viernes en un enfrentamiento de tal magnitud que la joven sufrirá un fortísimo dolor abdominal, haciendo temer por su estado de salud.

Mentiras de paternidad y rupturas sentimentales

En el ámbito de la nobleza y el servicio, los secretos sobre el pasado cobran protagonismo. Leocadia, acorralada, terminará confesando a Cristóbal la verdad: le hizo creer que era el padre de Ángela para retenerlo, movida por los celos hacia Teresa. Esta revelación dinamita la confianza de Cristóbal, quien, incapaz de gestionar la red de engaños, decide romper definitivamente su compromiso con Teresa al finalizar la semana.

Por otro lado, la búsqueda de la verdad de Ángela sobre su origen biológico continúa. A pesar de sus sospechas, su madre se niega en rotundo a identificar al verdadero padre, alegando que revelar dicha identidad supondría un grave peligro.

Tensiones financieras y éxitos profesionales

En las estancias principales, Martina logra brillar con luz propia. A pesar de la hostilidad de doña Pilarcita, la joven realiza una emotiva presentación de su proyecto del refugio, apoyada por Adriano, Samuel, Petra y Simona. Su éxito se consolidará el viernes al aceptar una entrevista periodística, desafiando las órdenes de Jacobo.

Mientras tanto, los negocios generan fricciones entre los señores:

Manuel considera invertir con el Duque de Carril , despertando el recelo de Alonso .

considera invertir con el , despertando el recelo de . Ciro mantiene un agrio conflicto con Julieta por la gestión de su dote; el joven insiste en invertir el capital en contra de la voluntad de su esposa.

mantiene un agrio conflicto con por la gestión de su dote; el joven insiste en invertir el capital en contra de la voluntad de su esposa. Curro sufre un revés al ser rechazada la solicitud para recuperar su título nobiliario debido a un error de forma de Manuel.

Sospechas en el servicio

Finalmente, la relación entre Pía y Ricardo parece haber llegado a un punto de no retorno. Pía confiesa a Petra que algo se ha roto entre ellos tras confrontar al mayordomo con una prueba comprometedora: una entrada encontrada en su ropa perteneciente al antiguo lugar de trabajo de su mujer, lo que abre nuevas incógnitas sobre su pasado.