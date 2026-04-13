Del lunes 13 al viernes 17 de abril, la serie de época atraviesa una semana crítica marcada por la marcha de María Fernández y confesiones que cambiarán el destino de los habitantes de palacio

La calma parece haber abandonado definitivamente los pasillos de ‘La Promesa’. Durante esta semana de abril, los espectadores asistirán a una sucesión de eventos que pondrán a prueba la lealtad del servicio y la estabilidad de los señores. El centro de las tramas girará en torno a la inesperada dimisión de una de las trabajadoras más queridas, el estallido de crisis sentimentales y la revelación de secretos que han permanecido ocultos durante años.

La crisis de los Luján: Manuel, Julieta y el conflicto de los Carril

La tensión se dispara en la planta noble debido a los negocios del duque de Carril. Julieta, profundamente decepcionada, estalla contra Manuel al creerle responsable de las malas inversiones de su marido. Aunque el heredero intenta limpiar su imagen señalando la manipulación de Ciro, la desconfianza de Julieta amenaza con quebrar su relación para siempre.

En un intento por solucionar el entuerto, Manuel exige al duque la anulación del contrato de Ciro, pero recibe una negativa por respuesta. No obstante, en medio de este conflicto, nace una complicidad inesperada entre Manuel y Julieta, quienes comparten confidencias sobre Jana que podrían estrechar sus lazos más de lo previsto.

El adiós de María Fernández y el secreto de Vera

En la planta de servicio, la situación es igualmente delicada. María Fernández, sintiéndose juzgada por su embarazo y por el trato de favor de los señores, toma una decisión irrevocable: dimitir para preservar su dignidad. Pese a los intentos de Alonso por retenerla —asegurando que es «como de la familia»—, María comienza a empacar sus pertenencias, pidiendo que se le oculte su marcha a Manuel.

Por otro lado, el cerco sobre Vera se estrecha. Sus compañeras, lideradas por Teresa, intentan protegerla para evitar que se encuentre con su padre durante su visita al palacio. Sin embargo, el encuentro termina produciéndose, sumiendo a la joven en un estado de angustia ante la posibilidad de haber sido reconocida por el duque de Carril.

Rupturas sentimentales y la sombra del pasado

El amor también sufre reveses importantes. Ángela y Curro protagonizan una agria discusión motivada por la falta de confianza, lo que desemboca en una dolorosa ruptura. Mientras Alonso anima al joven a luchar por su amor, Leocadia aprovecha la coyuntura para manipular a su hija y asegurar que el distanciamiento sea definitivo.

No obstante, el momento más impactante de la semana llega con las confesiones. Ricardo, acorralado por las sospechas de Pía, acaba revelando una verdad inesperada relacionada con la muerte de Ana. El impacto de estas palabras deja al ama de llaves en estado de shock, llevándola a su vez a liberar su propia carga. En un giro final que promete sacudir los cimientos de La Promesa, Pía confiesa a Curro la verdad oculta sobre la muerte del barón de Linaja.