En La Promesa está en juego la verdad sobre la muerte de Jana y la reacción de Curro, Manuel y Leocadia esta semana.

Lee tambien: Sueños de Libertad avance del capítulo del lunes 19 de octubre de 2026

Verdad sobre la muerte de Jana

Curro confiesa a Manuel que Leocadia mató a Jana. Tras conocerlo, Curro decide volver con su hermano a La Promesa para enfrentarse a Leocadia y buscar justicia. Curro está convencido de que fue el veneno y no el disparo lo que mató a Jana. Además, le muestra a Manuel la habitación secreta.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Boda forzada de María y noche de bodas

María confiesa a Julieta que debe casarse o le quitarán a su hija. La boda de María y Carlo se celebra por la noche en el patio, y en la noche de bodas Carlo visita la habitación de María, que muestra temor ante la posibilidad de que ejerza sus derechos de recién casado; Manuel descubre que María y Carlo se casaron forzados.

Lee tambien: Valle Salvaje avance: capítulo del lunes 19 de octubre de 2026

Intrigas entre el servicio y Tomasa

Tomasa finge haberse peleado con Petra para ganarse a las cocineras y procura enemistarlas. Señala a Candela que Simona la ningunea y Candela responde mal a Simona, lo que sorprende a ésta. Mientras tanto, Julio se empeña en ganarse la confianza del servicio y le regala una rosa a Teresa.

Reencuentros búsqueda de Pía y dinero

Curro y Ángela vuelven de Lisboa y dicen que Manuel los visitó y está de camino; Curro y Manuel se reencuentran, juran ayudarse y Curro sale tras la pista de Pía. Manuel y Julieta se reúnen en el hangar y están a punto de besarse cuando Ciro interrumpe; Lorenzo pide consejos de inversión a Máximo, que cuestiona el origen de su riqueza y ofende al capitán; Alonso llega a La Promesa sucio y desastrado, Casilda lo confunde con un intruso y discuten.

El avance de cada día

Lunes 19 de octubre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Martes 20 de octubre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Miércoles 21 de octubre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Jueves 22 de octubre: avance del capítulo, se enlazará aquí

Todos los avances de La Promesa, en su sección.

Las otras dos telenovelas

Fuente: avance semanal oficial de RTVE, publicado el domingo 18 de octubre.

Te puede interesar