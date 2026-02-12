El Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares se viste de gala este jueves 12 de febrero para un duelo a vida o muerte. Las colchoneras reciben al Manchester United con el objetivo de revertir el resultado de la ida y certificar su pase a los cuartos de final de la Champions League femenina.

La máxima competición continental regresa a tierras madrileñas con una eliminatoria de altísimo voltaje. El Atlético de Madrid y el Manchester United se juegan a una carta seguir vivas en Europa. Tras el ajustado triunfo de las inglesas en el primer asalto del pasado octubre (0-1), el conjunto rojiblanco confía en el apoyo de su afición y en su buena racha doméstica para dar la vuelta al marcador global.

Horario: ¿A qué hora empieza el Atlético – Manchester United?

El pitido inicial sonará hoy, jueves 12 de febrero, a las 21:00 horas. El encuentro, que se disputará en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares, contará con el arbitraje de la italiana Silvia Gasperotti.

Televisión y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

Los aficionados que quieran seguir este apasionante duelo por una plaza en los cuartos de final de la Champions podrán hacerlo a través de la siguiente plataforma:

• Televisión y Streaming: El encuentro se emitirá en exclusiva y en directo a través de Disney+. La plataforma ofrecerá la cobertura completa del choque, disponible tanto en Smart TV como en dispositivos móviles.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El duelo mide a dos escuadras en dinámicas muy positivas, lo que augura un partido de máxima igualdad:

• Atlético de Madrid: Las colchoneras llegan con la moral por las nubes tras encadenar dos victorias consecutivas de gran valor ante el Athletic Club y el Levante. El equipo ha recuperado solidez defensiva y efectividad, claves para intentar perforar la meta inglesa.

• Manchester United: Las «Red Devils» aterrizan en Madrid en un estado de forma imparable. Suman un pleno de cinco victorias en sus últimos compromisos ante rivales de entidad como el Arsenal o el Liverpool. Además, cuentan con la ventaja del gol de Fridolina Rolfö, que decantó la balanza en el enfrentamiento previo del 16 de octubre.

El factor campo como esperanza rojiblanca

El Atlético sabe que el 0-1 de la ida le obliga a marcar, pero también a mantener la portería a cero ante un equipo que castiga cualquier error. La intensidad en Alcalá de Henares será determinante para frenar el ritmo vertiginoso de las mancunianas y buscar una plaza entre los ocho mejores equipos de Europa.