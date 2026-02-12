El Gtech Community Stadium se prepara para un choque de alto voltaje este jueves 12 de febrero. El Arsenal de Mikel Arteta, firme en la cima de la Premier League, pone a prueba su liderato ante un Brentford que cabalga en la séptima posición y sueña con Europa.

La Premier League no se detiene y la jornada 26 nos regala un derbi londinense con mucho en juego. El Arsenal, actual líder destacado con 56 puntos, llega a la cita con el objetivo de mantener su distancia frente a sus perseguidores. Por su parte, el Brentford, asentado en la zona noble de la tabla (7º con 39 puntos), buscará dar la sorpresa ante su afición y confirmar que su gran momento de forma no es casualidad.

Horario y Televisión: ¿Dónde ver el Brentford – Arsenal?

El encuentro está programado para hoy, jueves 12 de febrero, a las 21:00 horas (horario peninsular español). El escenario será el Gtech Community Stadium, y los aficionados en España podrán seguirlo a través de las siguientes plataformas:

• Televisión: El partido estará disponible en directo a través de DAZN y el canal lineal DAZN 1.

• Hostelería: Para los establecimientos públicos, el encuentro se emitirá en DAZN 1 Bar.

• Streaming: A través de la aplicación oficial de DAZN para todos los dispositivos compatibles.

El encargado de impartir justicia sobre el césped será el colegiado Tony Harrington.

¿Cómo llegan ambos equipos?

• Brentford: El equipo de Thomas Frank llega eufórico tras vencer por 3-2 al Newcastle United en un partido lleno de carácter. Con goles de Vitaly Janelt, Thiago (de penalti) y Ouattara, las «Abejas» han demostrado una pegada envidiable que las mantiene en la pelea por puestos europeos.

• Arsenal: Los Gunners siguen intratables. En la pasada jornada despacharon al Sunderland con un contundente 3-0. La gran figura fue, una vez más, Viktor Gyökeres, quien con su doblete se confirma como uno de los delanteros más en forma del campeonato. El equipo de Arteta llega con la confianza que da saber que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos ante el Brentford.

Claves del partido: El muro defensivo vs. la pegada local

El Arsenal domina los antecedentes recientes (el último cruce terminó 2-0 a favor de los del Emirates), pero el Brentford en su feudo es un rival extremadamente incómodo. La capacidad del Arsenal para controlar el ritmo del juego y desactivar las transiciones rápidas de Ouattara y Thiago será determinante para el resultado final.

Para el líder, una victoria hoy supondría un golpe de autoridad en una jornada intersemanal que puede empezar a definir las aspiraciones al título de esta temporada 2025/26.