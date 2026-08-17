Antena 3 emite el lunes 17 de agosto a las 15:45 el episodio diario de Sueños de Libertad (tercera temporada), que abre la semana del 17 al 21 de agosto. La ficción, ambientada en el Toledo de los años 50 y centrada en una saga familiar perfumera, llega con una tensión sostenida por silencios y decisiones que condicionan la casa.

El avance de prensa distribuido para esta semana confirma la continuidad del pulso emocional y del eje sobre linaje que ha marcado la temporada. Según ese material, los episodios de los días 17, 18, 19, 20 y 21 forman una secuencia diseñada para escalar conflictos; no obstante, el dossier no enumera escenas ni apunta a personajes concretos del episodio del lunes.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

El avance apunta a giros y a la persistencia de secretos no resueltos, pero no ofrece detalles escena a escena. Por esa razón no podemos describir hechos concretos sin salirnos del material oficial.

Para el espectador, lo relevante será percibir los cambios en el ambiente de la casa —gestos, silencios o reacciones— que suelen anticipar las revelaciones posteriores. En tramas de linaje como esta, las decisiones privadas funcionan como detonante para los capítulos siguientes.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Horario habitual: 15:45

Fecha: lunes, 17 de agosto de 2026

Emisión de lunes a viernes a las 15:45 en Antena 3. Te esperamos para comentar cómo evoluciona la semana y qué imprime cada episodio al conflicto familiar.