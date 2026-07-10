La 1 de TVE pospone la emisión del capítulo 445 debido al previo especial de los cuartos de final del Mundial, trasladando el desenlace de las principales tramas al inicio de la próxima semana.

La 1 de TVE alterará su programación habitual de la tarde este viernes con motivo de la emisión del previo especial del partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial. Aunque inicialmente la cadena pública había avanzado la emisión del capítulo 445 de ‘Valle Salvaje’ para este 10 de julio, el encuentro deportivo ha obligado a posponer la entrega. De este modo, los seguidores de la ficción diaria tendrán que esperar al lunes 13 de julio para conocer la evolución de las tramas en su horario habitual, una medida que afectará de la misma manera a la emisión de ‘La Promesa’.

Incertidumbre familiar y movimientos estratégicos en la Casa Grande

En el próximo episodio de ‘Valle Salvaje’, la atención se centrará en las repercusiones del decreto del obispo, que ha dictaminado que Victoria es esposa de Dámaso. Ante esta nueva situación, Pedrito intentará averiguar cuál será el destino de su tía. Por su parte, la propia Victoria buscará descubrir los motivos por los cuales Mercedes no la ha dejado caer, a pesar de tener la oportunidad de hacerlo en sus manos.

De forma paralela, las tensiones políticas y de convivencia dentro de la Casa Grande continuarán en aumento. José Luis cuestionará abiertamente a Rafael sobre las razones por las que todavía permite que Enriqueta y Braulio permanezcan en la residencia en lugar de deshacerse de ellos. Ante el reproche, Rafael defenderá su postura argumentando que no considera desatinada la propuesta de mantenerlos en el lugar.

En el ámbito familiar, Braulio reconocerá ante su madre los esfuerzos que está realizando por ganarse el afecto de Manuela. Sin embargo, el joven admitirá que, independientemente de sus acciones, no logrará que ella se fije en él. Esta confesión llevará a su madre a la conclusión de que su hijo le está ocultando información relevante.

Un secreto de identidad amenaza con desestabilizar a los protagonistas

La trama vinculada a la identidad de María cobrará un nuevo rumbo tras el secuestro de Rosalía. Leonor advertirá a su hermana Rosalía de que no podrá pasar más tiempo con la pequeña, recibiendo una respuesta tajante por su parte: nada ni nadie conseguirá que entregue a su hija. Ante esta determinación, Leonor le asegurará que no cree que pueda volver a ver a la niña.

Posteriormente, Bárbara intentará averiguar de qué está protegiendo Leonor a su hermana. Será en ese momento cuando Rosalía decida revelar, tanto a Bárbara como a Luisa, una verdad oculta que amenaza con cambiar por completo el escenario actual de la ficción.

Mientras tanto, en lo relativo a los compromisos matrimoniales, Amadeo aconsejará a su hijo Francisco que retrase los planes de su boda para más adelante. Esta recomendación coincidirá con las intenciones de Pepa, quien confesará a Martín su deseo de organizar el enlace con mayor calma y espacio de tiempo. Finalmente, Dámaso mantendrá una conversación con Mercedes para dejarle claro que don Hernando y José Luis son los únicos que han perdido la batalla, un encuentro que culminará cuando Dámaso vuelva a besarla.