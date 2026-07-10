Begoña se sitúa en el centro de las tramas de la serie diaria de Antena 3 tras la ruptura de Andrés y Valentina, en una jornada en la que el Mundial no alterará la emisión de la ficción.

La serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, despide la semana con una entrega que no se verá afectada por la emisión del Mundial, a diferencia de lo que ocurre con otras ficciones como ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’. El capítulo de este viernes sitúa a Begoña y a Tasio en el foco de una jornada marcada por la culpa, una misiva familiar y un favor desesperado. Todo ello sucede después de que las tramas del jueves alcanzaran un punto de inflexión condicionado por la salud de Paula, la crisis de Marta y Fina y la última estrategia de Beatriz.

La culpa de Begoña y los nuevos frentes de la jornada

El avance del capítulo de este viernes desplaza una parte importante de la atención hacia Begoña. La protagonista aparecerá profundamente afectada por los remordimientos debido a la ruptura de la relación entre Andrés y Valentina. Este conflicto personal se desarrollará en un entorno de alta tensión, donde Eduardo también recibirá una carta firmada por su hermano. Esta correspondencia añade una nueva línea de conflicto a una trama que ya se encontraba condicionada por las anteriores maniobras de Beatriz, quien había actuado con una estrategia calculada para distanciar a Begoña de Eduardo.

Por otra parte, la incertidumbre también alcanzará a otros personajes de la producción. Manuela intervendrá de manera directa al advertir a Claudia acerca de Miguel, mientras que Marisol mantendrá un enfrentamiento con Nieves. Esta escena prolongará de manera evidente la acumulación de tensiones y conflictos personales que han venido arrastrando los protagonistas durante los últimos episodios.

Una propuesta para Fina y la desesperación de Tasio

Uno de los puntos clave del episodio anterior fue el encuentro definitivo entre Marta y Fina, planteado para aclarar el estado real de su relación y dictaminar si existía margen para la reconciliación o si debían separar sus caminos. En la entrega del viernes, Fina se mantendrá en el eje de la narrativa, aunque desde una perspectiva diferente: Cloe le trasladará una propuesta concreta.

En el ámbito profesional y personal, Tasio volverá a actuar movido por la urgencia. Tras días de evidente desgaste físico y anímico, en los que se ha mostrado incapaz de dormir e inquieto —incluso durante la fiesta de la empresa para celebrar la permanencia de la fábrica en Toledo—, el personaje pedirá un favor desesperado a Gabriel. Esta situación se produce después de que Marta reaccionara con un profundo enfado ante una petición previa de Tasio, un roce que volvió a enturbiar el ambiente laboral en Perfumerías De la Reina.