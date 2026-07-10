Viernes, 10 de julio: cuando el calendario se llena de memoria, aparecen escenas muy distintas —política, cultura, tragedias y deporte— que, con el paso de los años, se han convertido en referencia para entender cómo cambian las sociedades. Hoy reunimos efemérides ocurridas en distintas partes del mundo, con especial foco en las que atañen a España.

Las protestas en Barcelona por el Estatuto catalán (2010)

En 2010, en Barcelona se vivió una manifestación en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional de España sobre los recursos interpuestos al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Fue un momento de alta tensión política y social, que volvió a poner sobre la mesa el debate territorial y el alcance de las competencias autonómicas. Estas jornadas suelen ser especialmente significativas porque convierten una decisión judicial en un debate público de gran intensidad.

El terror irrumpe en Ermua: el secuestro de Miguel Ángel Blanco (1997)

También en España, pero en 1997, la localidad de Ermua quedó marcada por el secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular y de 29 años, cometido por la banda terrorista ETA. En términos históricos, el secuestro —y el contexto que lo rodeó— se convirtió en uno de esos episodios que movilizan a la sociedad y desencadenan una respuesta social muy amplia contra el terrorismo.

El Gobierno franquista incorpora tecnócratas y arranca el Plan de Desarrollo (1962)

En 1962, se formó el noveno Gobierno de España durante la dictadura franquista, presidido por Francisco Franco. En aquel ejecutivo entraron ministros tecnócratas miembros del Opus Dei, que comenzarían una política económica encaminada a la puesta en práctica del Plan de Desarrollo. Sin entrar en valoraciones partidistas, este dato es clave para entender el rumbo económico de la época: la introducción de perfiles tecnócratas suele asociarse a intentos de modernización y planificación a medio plazo.

Se presenta al público el Himno de Andalucía (1936)

Entre las efemérides culturales, 1936 destaca por un hito simbólico: en Sevilla se presentó al público el Himno de Andalucía. Los himnos y su difusión pública suelen funcionar como herramientas de identidad colectiva: condensan historia, símbolos y emociones compartidas. En un año tan convulso para España, esta presentación recuerda que la vida cultural no se detuvo, incluso en el umbral de grandes cambios.

Fútbol en mayúsculas: el primer gran título de Messi con Argentina (2021)

El deporte también escribió una fecha decisiva. En 2021, en Brasil, y contra la Selección local, la Selección Argentina se consagró campeona de América en el clásico de clásicos. Se trató de la Copa América n.º 15 para la albiceleste y supuso la primera consagración (en mayores) de Lionel Messi con los colores de su nación, cortando una sequía de 28 años sin títulos. Además del resultado, la efeméride es significativa por el componente histórico del logro: cuando un equipo regresa a la cima tras décadas, el relato deportivo se mezcla con el orgullo y la memoria.

El final de una era en la fábrica del Escarabajo (2019)

Y si el fútbol fue un escenario de gloria, la industria tuvo su propia despedida. En 2019, en Puebla (México), tras 81 años de historia, la empresa Volkswagen fabricó el último ejemplar en el mundo del Volkswagen Escarabajo, conocido como el “Vocho”. Este tipo de cierre de producción suele verse como el fin de una forma de entender el automóvil: un modelo que, más allá de las cifras, se convirtió en icono cultural.

Cierre

El 10 de julio reúne historias que van desde el pulso político en España y el impacto del terrorismo en la vida cotidiana, hasta hitos culturales, momentos de identidad regional y gestas deportivas e industriales. Son fechas que, más que quedarse en un año concreto, ayudan a comprender cómo se entrelazan los acontecimientos y cómo el tiempo transforma lo ocurrido en memoria compartida.