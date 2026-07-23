Asturias vuelve a ponerse del lado más oscuro de la historia en Valle Salvaje. Este jueves, 23 de julio de 2026, el capítulo 237 trae una escalada de nervios y secretos: por un lado, las tramas se afianzan con decisiones que no admiten marcha atrás; por otro, Victoria entra en un terreno peligroso, donde la cordura parece esfumarse.

En el avance real del episodio, el foco se desplaza rápidamente hacia un conflicto que crece por momentos: Julio y Úrsula están decididos a deshacerse de Adriana. Es un giro de los que marcan la dirección de la semana porque no se trata de insinuaciones o dudas, sino de un plan que avanza con intención firme, justo cuando la red de tensiones en torno a los personajes ya estaba en máximos.

Y mientras esa estrategia se cocina, otra línea argumental estalla con fuerza: Victoria, la mujer cuya posición y decisiones han ido condicionando gran parte del drama, cae enferma de gravedad y, según el propio avance, enloquece. La combinación es explosiva: enfermedad y descontrol emocional colocan a Victoria en el centro del capítulo, con consecuencias que pueden salpicar a quienes la rodean.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El capítulo 237, titulado “Victoria enloquece”, arranca con el ambiente cargado y con señales claras de que la traición y los secretos están más cerca que nunca. El avance indica que, en este episodio, la situación se tensa hasta el punto de que los personajes dejan de actuar desde el cálculo y pasan a hacerlo desde la urgencia.

Una de las piezas clave del capítulo es el movimiento que preparan Julio y Úrsula. De acuerdo con el avance, su objetivo es deshacerse de Adriana. No se trata de un enfrentamiento aislado: es una decisión que responde a una trama previa de conflictos y rivalidades, y que ahora entra en una fase más radical. La intención de ambos añade presión a cada escena, porque lo que está en juego no es solo el desenlace con Adriana, sino también el impacto que ese plan puede tener sobre el resto del entorno.

Al mismo tiempo, el avance sitúa a Victoria en el punto de máxima fragilidad. El episodio gira en torno a su enfermedad de gravedad y al hecho de que enloquece. Este detalle no es menor: coloca a Victoria como un foco de inestabilidad que puede alterar conversaciones, decisiones y alianzas en cuestión de minutos. En un mundo rural y decimonónico donde cada gesto se interpreta, que Victoria pierda el control implica que muchas verdades podrían salir a la luz… o que las consecuencias se multipliquen.

En conjunto, el avance real del capítulo dibuja un escenario donde las tensiones ya no se sostienen: Victoria se desestabiliza, Julio y Úrsula endurecen su estrategia y Adriana queda expuesta a un desenlace que el episodio parece acercar paso a paso. Todo apunta a un capítulo en el que el conflicto se vuelve más personal y en el que las revelaciones —o las maniobras— marcan el ritmo de la tarde.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se emite en La 1 / TVE con su horario habitual de 16:30.

Este jueves, 23 de julio de 2026, no te pierdas el capítulo 237: con Victoria enloqueciendo y el plan de Julio y Úrsula avanzando contra Adriana, la intriga rural en Asturias promete no dar tregua.