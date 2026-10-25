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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, junto a miembros del Gobierno, participó el pasado 25 de octubre en Madrid en la manifestación convocada por Mujeres Caballas.

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En la movilización, que tuvo lugar entre la glorieta del Emperador Carlos V y el Congreso de los Diputados, centenares de ceutíes se unieron a otros españoles que mostraron su orgullo, solidaridad y compromiso con Ceuta.

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Los asistentes llevaron consigo banderas de España y de Ceuta, reafirmando un sentimiento colectivo de estar al lado de su tierra y defender su futuro.