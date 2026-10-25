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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, pronunció un emotivo discurso tras la culminación de la manifestación de Mujeres Caballas, que tuvo lugar recientemente a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid.

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Durante su intervención, Vivas resaltó la relevancia de la lucha por la igualdad y el papel fundamental de las mujeres en la sociedad ceutí. Este acto congregó a numerosos participantes que reivindicaron derechos y visibilidad en el ámbito nacional.

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El discurso ha sido objeto de atención en redes sociales, donde se ha compartido un video que captura el momento clave de la manifestación, evidenciando el compromiso del presidente con las causas sociales de la ciudad.