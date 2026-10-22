En el próximo capítulo de Sueños de Libertad, Julia se enfrenta a su regreso mientras en La Industrial se desatan problemas por una imprudencia. La trama también gana tensión con nuevas indagaciones y una llamada inesperada para Salva.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el viernes 23 de octubre

Julia se niega a volver a su casa y suplica a sus abuelos que no la dejen regresar. Después, Digna promete a Marta que hará todo lo posible para que la niña se quede, ya que no piensa permitir que Gabriel siga manipulándola. En paralelo, Salva acude a la tienda para agradecerle a Paula que hablara con su padre y consiguiera que se replantee la venta de su casa.

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Claudia confirma que Paula le ha mentido sobre su encuentro con Salva y, a partir de ahí, la dependienta y Valentina indagan sobre la cita que tuvo Paula para averiguar con quién se ve a escondidas y si es con Tasio. Mientras tanto, en La Industrial los problemas aumentan por la imprudencia de Tasio al intentar acelerar el proceso químico. Saucedo ha decidido dimitir de su puesto y la situación obliga a rescindir el contrato con Electrodomésticos Rivera.

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En otro frente, Gabriel visita a su tío para imponer su criterio y exigir que Julia vuelva a su casa de inmediato, pero Damián le deja claro que no permitirá que su nieta sufra. Además, Eduardo decide acercarse a Manuela, tras lo ocurrido con Manuela y sus cosas, para reconducir su relación. Nieves intenta convencer a Pablo para provocar que Josema quiera conocer gente y volver a darse una oportunidad en el amor, con el objetivo de reconstruir su vida.

Gabriel mantiene su plan de humillar a sus primos y pide a Andrés que recoja la nueva cartelería. También exige que toda la junta de accionistas acuda al evento de presentación para que Brossard vea que las cosas van bien, mientras Andrés se encara con él y le amenaza por lo que hizo con Julia. Por su parte, Fina quiere que Claudia conozca a Bianca antes de decidir sobre su futuro, y Salva recibe una llamada inesperada con la noticia de que a su padre le han dado una paliza.

Con De La Reina, los Salazar y La Industrial implicados en varios frentes a la vez, el capítulo deja abiertas nuevas tensiones en cada una de las tramas.

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Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 675 de Sueños de Libertad se emite el viernes 23 de octubre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por El Televisero. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del viernes 23 de octubre, consultada en FormulaTV.

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