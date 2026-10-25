El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha clausurado la marcha celebrada en Madrid, donde se mostró satisfecho por el apoyo recibido. Vivas destacó que esta movilización refleja la unión y el ánimo de quienes apoyan a Ceuta en estos momentos.

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Durante su intervención, el presidente agradeció a la organización Mujeres Caballas por su papel en la movilización y por fomentar el sentimiento de comunidad en torno a las reivindicaciones de Ceuta. Vivas subrayó la importancia de mantener la energía y el compromiso entre los participantes al regresar a su tierra.

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El evento, que reunió a numerosas personas en la capital española, pone de manifiesto el apoyo a las inquietudes y necesidades de la población ceutí. Vivas cerró su discurso enfatizando que la plaza estaba «llena de corazones, de ánimo y de apoyo» hacia Ceuta.

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La participación en esta marcha pretende visibilizar los retos que enfrenta Ceuta, buscando la reivindicación de una atención adecuada a sus demandas. Esta acción se enmarca en un contexto de solidaridad y unidad entre los ciudadanos ceutíes.

Los asistentes regresan con un renovado sentido de motivación, listos para continuar en la defensa de sus intereses. Vivas instó a la comunidad a mantener el fervor en las reivindicaciones, asegurando que el esfuerzo conjunto es fundamental para lograr el reconocimiento que Ceuta merece.

Por último, el presidente hizo un llamado a todos los ceutíes para que sigan alzando la voz por las necesidades de su ciudad y para que mantengan el compromiso con las causas que afectan a la comunidad, destacando la relevancia de este tipo de movilizaciones en la lucha por los derechos de Ceuta.