La defensa legal de Daniel Sancho ha confirmado que el joven emprenderá acciones judiciales tras la difusión pública de una serie de conversaciones privadas mantenidas con su madre, Silvia Bronchalo, desde el centro penitenciario de Tailandia donde cumple cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta.

La defensa de Daniel Sancho emprenderá acciones judiciales tras la difusión del material sonoro

El equipo jurídico que representa los intereses de Daniel Sancho ha ratificado la decisión de acudir a la vía legal ante la propagación de los audios donde el acusado requería a su progenitora la suma de 100.000 euros para la adquisición de unos terrenos en Tailandia. Preguntada explícitamente sobre si el joven tomará medidas por la divulgación de este contenido, la abogada y portavoz de la familia Sancho, Carmen Balfagón, se mostró tajante en el programa ‘Fiesta’ al aseverar que actuarán legalmente puesto que la difusión constituye una infracción del derecho penal: «Evidentemente. Es un delito, es una revelación de secreto».

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Durante su comparecencia en la cadena Telecinco, la letrada precisó que la representación procesal del joven no estuvo en disposición de impedir la exposición pública de los archivos sonoros debido a que nunca contaron con el control de las grabaciones. «Si nosotros no tenemos los audios, no podemos frenar lo que se haga con esos audios. Jamás hemos tenido ese audio», argumentó Balfagón para justificar la imposibilidad de haber frenado la divulgación mediática antes de su emisión. En el mismo espacio, la letrada quiso remarcar la situación emocional del entorno paterno al confirmar que «Rodolfo sigue preocupado por su hijo» en relación al desarrollo de los acontecimientos sobre la condena de cadena perpetua en territorio tailandés.

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Silvia Bronchalo admite la autoría de las grabaciones pero desmiente su filtración a los medios

Las decisiones anunciadas por la representación letrada se producen como respuesta inmediata a las intervenciones realizadas este fin de semana por Silvia Bronchalo en el espacio ‘De viernes’. La madre del chef concedió una entrevista de más de cuatro horas de duración con el propósito de ofrecer explicaciones públicas y esclarecer su grado de participación en los hechos. Durante el transcurso de la conversación, Bronchalo confirmó que era la encargada de registrar las comunicaciones telefónicas, asegurando que contaban con el conocimiento de su hijo: «Yo soy la que graba las conversaciones con mi hijo. Siempre las me grabado y él sabía que yo las grababa con su permiso».

Antonio Rossi empieza a analizar la entrevista de Silvia Bronchalo y destaca que ella "conocía las debilidades de su hijo". 👀



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A pesar de admitir la realización de los archivos sonoros, Silvia Bronchalo se desmarcó categóricamente de la posterior entrega del material a los medios de comunicación y rechazó las acusaciones que la señalaban como origen del documento. «Desconozco quién ha hecho eso, pero, desde luego, ha hecho mucho daño. Yo lo he denunciado porque el periódico quiere hacer ver que yo he filtrado todo eso», manifestó de forma contundente durante su comparecencia para denunciar el impacto negativo generado por la publicación de los audios sobre la petición económica y la causa judicial.

Ante este escenario de acusaciones cruzadas en el ámbito mediático, la letrada Carmen Balfagón también quiso eximir a la progenitora de cualquier acusación formal formulada por la representación procesal de Daniel Sancho. La abogada dejó constancia expresa de que el equipo letrado no atribuye a Bronchalo la difusión del material: «Que no quepa la menor duda que nosotros no hemos dicho jamás que Silvia ha filtrado los audios». Con la confirmación de la denuncia formulada por Silvia Bronchalo y el anuncio de medidas por parte del equipo letrado de Daniel Sancho, el caso queda pendiente del recorrido de las acciones legales por revelación de secretos.