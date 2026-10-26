La exitosa serie diaria de Antena 3 regresa una semana más con nuevas entregas llenas de tensión, giros inesperados y tramas que pondrán a prueba a los protagonistas en la maltrecha colonia industrial.

Decisiones cruciales, investigaciones y nuevos conflictos en la colonia durante los primeros compases de la semana

La programación semanal de la serie arranca el lunes 26 de octubre con el capítulo 676, una entrega en la que Gabriel opta por pedir perdón a Julia, mientras que Eduardo efectúa una extraña petición a Miguel. Paralelamente, Salva decide llevar a su padre a la cantina tras producirse un desagradable suceso, al tiempo que Valentina y Claudia confirman que Paula vuelve a estar con Tasio. La jornada se completa con la llegada de Luis a la Casa de la Reina y la presentación formal entre Bianca y Claudia.

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La tensión continuará en el episodio 677 del martes 27 de octubre, momento en el que Julia toma una determinación definitiva acerca de su regreso a casa tras su marcha en anteriores entregas. En el plano laboral, Luis constata que el producto malogrado despide un característico olor a almizcle, lo que desata nuevas pesquisas. Por su parte, Claudia decide encarar directamente a Paula para exigirle la verdad sobre su situación. Este capítulo también dejará otros momentos destacados, como la inquietud de Digna al notar a Luis con un comportamiento extraño, los intentos de Bianca por ganarse la confianza de Claudia y la firme postura de Salva plantándose frente a Tomás.

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Revelaciones sentimentales, ultimáticos y ultimátums que marcarán el cierre de la semana televisiva

El ecuador de la semana se alcanzará el miércoles 28 con el capítulo 678, donde Claudia atraviesa un mar de dudas acerca de si debería tomar la determinación de despedir a Paula. En el ámbito sentimental y personal, Luis efectúa una incómoda confesión a Digna, mientras que Paula opta por disculparse con Claudia por sus recientes engaños. Las tramas se enredan aún más cuando Andrés descubre la relación que mantienen Tasio y Paula, propiciando que Tomás se enfrente abiertamente a Salva y que Gabriel presione a Begoña mediante un contundente ultimátum.

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De cara al tramo final, el jueves 29 el capítulo 679 mostrará a un Tomás reconociendo de manera abierta que padece un problema con la bebida. Los celos irrumpirán en la vida de Mabel debido a la cita de Josema, y Begoña intentará convencer a Julia de que debe regresar a casa. Este episodio incluirá los reproches de Valentina a Paula por sus mentiras, la sincera revelación de Eduardo a Manuela sobre los acontecimientos vividos en Guatemala y la inesperada oferta que Damián le formula a Gabriel. Finalmente, el viernes 30 de octubre, el capítulo 680 cerrará las emisiones semanales con don Agustín consiguiendo una remesa de medicinas para Guatemala y las disculpas de Bianca a Fina tras criticar a Claudia. En el plano técnico, Luis se enfrentará a la frustración de no lograr replicar el proceso para obtener el almizcle sintético, mientras que Marta y Andrés exigirán a Tasio que ponga fin a su romance con Paula, Beatriz intentará que Gabriel acepte la propuesta de Damián y Julia sorprenderá a todos con una última e inesperada decisión antes de bajar el telón de la semana.