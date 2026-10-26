El partido Barcelona-R.Madrid (Fútbol: Liga Española) fue lo más visto de la televisión ayer, domingo 25 de octubre, con el 21,8 % de cuota de pantalla y 2.759.000 espectadores de media. Se emitió en DAZN LaLiga a las 21:02.

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Los programas más vistos del prime time

Fútbol: Liga Española (Barcelona-R.Madrid) (DAZN LaLiga): 21,8 % de cuota y 2.759.000 espectadores Supervivientes All Stars: Conexion Honduras Express (Telecinco): 7,8 % de cuota y 952.000 espectadores Supervivientes All Stars: Conexion Honduras (Telecinco): 16,4 % de cuota y 939.000 espectadores El Secreto (Antena 3): 10,2 % de cuota y 834.000 espectadores Pelicula de la Semana (Sin Tiempo para Morir) (La 1): 8,3 % de cuota y 777.000 espectadores Cuarto Milenio (Cuatro): 5,9 % de cuota y 639.000 espectadores Salvados (Acayro: el Juez Juzgado) (laSexta): 4 % de cuota y 520.000 espectadores El Chiringuito (Cuatro): 8,1 % de cuota y 316.000 espectadores Salvados (Esto Es una Estafa) (laSexta): 2,9 % de cuota y 295.000 espectadores Tu Cine (Ruta Suicida) (Trece): 2,4 % de cuota y 292.000 espectadores

Ranking de cadenas del domingo

Temáticas de pago fue la cadena más vista del día, con el 19,9 % de cuota de pantalla.

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Temáticas de pago: 19,9 % La 1: 10,3 % Antena 3: 9 % Telecinco: 8,1 % Autonómicas (FORTA): 7,4 % Cuatro: 7 % DAZN LaLiga: 6 % laSexta: 4,7 %

Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).

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