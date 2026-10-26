El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá el próximo domingo 1 de noviembre al programa ‘Salvados’ en laSexta para ser entrevistado por el periodista Gonzo.

El regreso de Pedro Sánchez a ‘Salvados’ una década después de su primera entrevista

La presencia del secretario general del PSOE en el formato dominical ha sido anunciada por laSexta mediante la difusión de un anuncio promocional. La cadena ha hecho referencia a la primera ocasión en la que el actual jefe del Ejecutivo visitó el espacio televisivo, un encuentro celebrado hace diez años cuando la presentación del programa corría a cargo del periodista Jordi Évole.

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El spot publicitario lanzado por la cadena incluye la inscripción «Madrid, 30 de octubre de 2016», acompañada por imágenes grabadas en la misma localización, la cafetería HD de la capital donde se llevó a cabo el diálogo original entre el dirigente político y el anterior conductor del formato. Con la frase «10 años después vuelve», la promoción confirma el retorno de Pedro Sánchez al escenario de aquella conversación.

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Una nueva intervención televisiva conducida por Gonzo en el espacio de laSexta

En esta oportunidad, la responsabilidad de realizar la entrevista recaerá sobre el periodista Gonzo, actual presentador de ‘Salvados’. La cita del próximo 1 de noviembre da continuidad a las intervenciones televisivas que Pedro Sánchez viene desarrollando en la franja del entretenimiento y la actualidad, tras haber participado previamente en los platós de ‘El Intermedio’ y ‘La Revuelta’.

La emisión del programa permitirá dar seguimiento a las apariciones del líder del Ejecutivo en la parrilla televisiva. El encuentro entre Gonzo y Pedro Sánchez se proyecta como uno de los contenidos principales de laSexta para la jornada del domingo, manteniendo la estructura de entrevistas a figuras públicas que caracteriza al formato de Atresmedia.