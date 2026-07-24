El organismo regulador impone multas económicas a tres de los creadores de contenido más influyentes de España por incumplir las obligaciones fijadas en la Ley General de Comunicación Audiovisual

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a tres de los creadores de contenido digital más populares de España: Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter. El organismo regulador ha impuesto multas económicas a los tres ‘streamers’ tras detectar diversas irregularidades en las publicaciones emitidas en sus plataformas de vídeo y redes sociales, vinculadas a la publicidad encubierta, la promoción inadecuada de medicamentos y la difusión de contenidos perjudiciales para menores sin las debidas restricciones de acceso.

Regularización de los usuarios de especial relevancia

La resolución de la CNMC vuelve a situar bajo el foco regulatorio la actividad de los grandes creadores de contenidos, considerados legalmente como «usuarios de especial relevancia». El organismo enfatiza que estas figuras cuentan con una audiencia millonaria y una capacidad de influencia equiparable a la de los grandes medios de comunicación. En consecuencia, la normativa exige que sus comunicaciones comerciales aparezcan claramente identificadas frente al contenido editorial y que aquellas emisiones con potencial impacto en audiencias sensibles incluyan las medidas de protección y clasificación pertinentes contempladas en la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Las sanciones a Ibai Llanos, Nachter y Jordi Wild

Cada uno de los expedientes incoados por el organismo público responde a motivos y tipologías de infracción diferenciadas: