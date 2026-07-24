El organismo regulador impone multas económicas a tres de los creadores de contenido más influyentes de España por incumplir las obligaciones fijadas en la Ley General de Comunicación Audiovisual
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a tres de los creadores de contenido digital más populares de España: Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter. El organismo regulador ha impuesto multas económicas a los tres ‘streamers’ tras detectar diversas irregularidades en las publicaciones emitidas en sus plataformas de vídeo y redes sociales, vinculadas a la publicidad encubierta, la promoción inadecuada de medicamentos y la difusión de contenidos perjudiciales para menores sin las debidas restricciones de acceso.
Regularización de los usuarios de especial relevancia
La resolución de la CNMC vuelve a situar bajo el foco regulatorio la actividad de los grandes creadores de contenidos, considerados legalmente como «usuarios de especial relevancia». El organismo enfatiza que estas figuras cuentan con una audiencia millonaria y una capacidad de influencia equiparable a la de los grandes medios de comunicación. En consecuencia, la normativa exige que sus comunicaciones comerciales aparezcan claramente identificadas frente al contenido editorial y que aquellas emisiones con potencial impacto en audiencias sensibles incluyan las medidas de protección y clasificación pertinentes contempladas en la Ley General de Comunicación Audiovisual.
Las sanciones a Ibai Llanos, Nachter y Jordi Wild
Cada uno de los expedientes incoados por el organismo público responde a motivos y tipologías de infracción diferenciadas:
- Ibai Llanos y La Velada del Año: El expediente relativo a Ibai Llanos se vincula a la retransmisión de la presentación de los artistas de La Velada del Año, programada para este sábado. La CNMC constató la presencia de una marca de bebida sin una señalización inequívoca que permitiera al espectador distinguir la acción publicitaria del contenido propio. Por esta infracción, el comunicador vasco ha recibido una sanción inicial de 710 euros, la cual ha quedado fijada en 568 euros tras acogerse a la reducción por pago anticipado.
- Nachter y la publicidad de antigripales: El creador de vídeos de humor Ignacio Gil Conesa, conocido como Nachter, ha recibido la multa económica de mayor cuantía. El organismo concluye que difundió acciones comerciales sobre medicamentos antigripales sin cumplir las exigencias normativas relativas a la correcta identificación publicitaria, la información de uso adecuado y la inclusión de advertencias esenciales como la lectura del prospecto o la consulta farmacéutica. La cuantía inicial de 1.779,94 euros se ha reducido a 1.067,96 euros tras el reconocimiento de responsabilidad y el abono anticipado.
- Jordi Wild y la protección de menores: Por su parte, la resolución sobre Jordi Wild deriva de la publicación de vídeos sobre el evento de deportes de contacto extremo Dogfight Wild Tournament. La CNMC determina que dichos contenidos requerían una clasificación de edad, advertencias explícitas y mecanismos de restricción de acceso para menores. El organismo puntualiza que las herramientas de control parental resultan insuficientes si el creador no aplica previamente los filtros de identificación necesarios. La sanción económica de 1.543,44 euros se ha situado finalmente en 1.241,95 euros tras el pago voluntario.