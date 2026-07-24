Este fin de semana (viernes 24 de julio de 2026 a viernes 31) el catálogo de streaming en España se anima con varias incorporaciones repartidas entre Movistar Plus+, Amazon Prime Video, Netflix y Disney Plus. Te dejamos una selección clara para que elijas plan: de aventuras a intriga, de acción a puro entretenimiento clásico.
Movistar Plus+
En Movistar Plus+ la semana viene con opciones para quien busca tanto fantasía como tensión.
- Super Mario Galaxy la película: secuela de ‘Super Mario Bros: La película’, basada en la saga ‘Mario Galaxy’. Mario y Luigi, con Peach, se adentran en una aventura por el espacio y la galaxia.
- Primate: Lucy pasa las vacaciones en Hawái con sus amigos y su familia… hasta que el chimpancé Ben contrae rabia y el grupo tiene que luchar por sobrevivir.
Amazon Prime Video
Prime Video combina thriller y biopic, además de clásicos para quien prefiera opciones más “de fondo”.
- Por encima de tu cadáver: una pareja con problemas se dirige a una cabaña remota para reconectar, pero ambos esconden planes para matar al otro. Remake del film noruego de 2021 ‘El viaje’.
- Marty Supreme: biopic sobre Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, desde las apuestas en Manhattan hasta 22 títulos importantes.
- Orgullo y prejuicio: drama clásico sobre las hermanas Bennet y el conflicto entre expectativas familiares y deseos personales, con Lizzie como protagonista.
Netflix
Netflix se mueve entre épica, mitología y aventuras de naturaleza con tensión.
- Gladiator II: dieciséis años después de la muerte de Marco Aurelio, Roma queda en manos de emperadores gemelos y el nieto de Aurelio vive bajo un seudónimo mientras el destino vuelve a exigir acción.
- Ira de titanes: diez años después de los sucesos de “Furia de titanes”, Perseo intenta una vida tranquila… pero los dioses pierden el control y los Titanes vuelven.
- Anacondas: La cacería por la orquídea sangrienta: expedición científica y una orquídea rara en la jungla de Borneo, con consecuencias peligrosas y el misterio detrás de su potencial.
Disney Plus
Disney Plus apuesta por acción con superhéroes y por seguir el ritmo del entretenimiento de siempre.
- Thor: Love and Thunder: Thor busca la paz interior, pero un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses interrumpe su retiro.
- Transporter II: Frank Martin vive en Miami lejos de la acción… hasta que un secuestro lo obliga a volver.