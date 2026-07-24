El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona cuenta con Amador Mohedano para desvelar el contenido de sus escritos sobre ‘La Más Grande’, e incluye la presencia de Mayte Zaldívar, Pepi Valladares, Laura Cuevas y Makoke

El programa ‘De Viernes’, emitido por Telecinco y conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona, afronta su nueva entrega semanal con una oferta de contenidos centrada en un ‘scoop’ (exclusiva) sobre la figura de Rocío Jurado y la presencia de cinco invitados en plató. Tras la subida de audiencia registrada la semana pasada, el espacio buscará aprovechar el final de ‘Tu cara me suena’ y la emisión de la semifinal de ‘La Voz Kids’ en Antena 3 mediante un conjunto de entrevistas que abordarán episodios inéditos del entorno de la cantante de Chipiona, la finca Cantora y la actualidad de la familia Campos.

Amador Mohedano desvela por primera vez sus memorias sobre Rocío Jurado

El gran protagonista de la exclusiva de la semana en ‘De Viernes’ será Amador Mohedano. El hermano y quien fuera mánager de Rocío Jurado durante tres décadas acude al programa tras el estreno de ‘La Más Grande’ y ante la serie que prepara RTVE con el objetivo de dar su versión de los hechos.

Durante su intervención, el exmarido de Rosa Benito compartirá secretos sobre la artista, desvelará por primera vez el contenido de las memorias que lleva años escribiendo y detallará el papel que desempeñó la cantante dentro de su núcleo familiar. Asimismo, abordará de manera directa la relación que mantenía la intérprete tanto con José Ortega Cano como con su hija, Rocío Carrasco.

¡Mañana, en ¡De Viernes!



➡️Amador Mohedano desvelará el contenido de las memorias que escribe sobre Rocío Jurado y hablará de la relación de la artista con Ortega Cano y Rocío Carrasco.



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Revelaciones sobre Cantora: audios de Isabel Pantoja e imágenes inéditas

El foco del programa regresará también a la figura de Isabel Pantoja y la finca Cantora. Por un lado, Mayte Zaldívar volverá al plató de ‘De Viernes’ para escuchar por primera vez una serie de audios inéditos correspondientes a las conversaciones que mantuvieron Julián Muñoz e Isabel Pantoja mientras el exalcalde permanecía en prisión, transcurridos 20 años de aquellos acontecimientos. La emisión desgranará más de 30 llamadas telefónicas en las que se trata su relación amorosa, su futuro judicial y su patrimonio.

Por otro lado, Pepi Valladares y Laura Cuevas estarán presentes en el plató para mostrar imágenes inéditas del interior de Cantora. Ambas invitadas descubrirán estancias de la propiedad que no se han visto públicamente hasta la fecha y relatarán episodios no contados, entre los que se incluyen la celebración de fiestas de tres días de duración durante el internamiento penitenciario de Julián Muñoz y la supuesta quema de los cuadros de Paquirri junto a sus hijos Fran y Cayetano.

Mañana, en ¡De Viernes! 💥



Mayte Zaldívar se sienta en plató y descubrirá nuevos audios explosivos de Cantora. Además, Pepi Valladares y Laura Cuevas contarán todo lo que saben.



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Makoke interviene en la polémica por la venta del piso de María Teresa Campos

Para concluir la emisión, Makoke visitará el espacio de Telecinco para abordar la controversia suscitada por la venta del piso de las Campos situado en Málaga. La colaboradora del programa ‘Fiesta’ intervendrá para dar la cara por el agente inmobiliario Picatoste, señalado como responsable de la operación.

Tras confesar el vínculo familiar que le une a Picatoste, Makoke ofrecerá su testimonio para desmentir parte de la versión trasladada por Terelu Campos y Carmen Borrego, explicando lo sucedido en relación con la publicación del anuncio de venta del inmueble perteneciente a la fallecida María Teresa Campos.